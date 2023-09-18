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Власти Грузии заявили о готовящемся перевороте в их стране

Ольга Лебедева
18 сентября 2023 г.

Группа заговорщиков, рассчитывая на отказ ЕС предоставить Тбилиси статус кандидата, намеревалась в октябре-декабре организовать беспорядки, утверждает Служба госбезопасности Грузии.

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Палатки перед парламентом Грузии, 2019 год
Спецслужба: Организация "палаточного городка" являлась одним из сценариев (фото из архива)Фото: picture-alliance/AP Photo/S. Aivazov

В Грузии разоблачена группа, готовивишая государственный переворот, заявила в понедельник, 18 сентября, Служба государственной безопасности (СГБ). По ее данным, заговорщики действовали как в стране, так и за ее пределами. "Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должно быть обнародовано решение Еврокомиссии о предоставлении или нет статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз", - указала спецслужба.

Согласно ее утверждению, участники группы рассчитывали, что Еврокомиссия не предоставит Грузии статус кандидата и они смогут воспользоваться этим решением, чтобы обвинить власти в Тбилиси в проведении пророссийской политики. Организаторами заговора спецслужба назвала бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, его бывшего заместителя, а ныне замначальника военной контрразведки Украины Гию Лордкипанидзе, бывшего охранника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина, а также командира действующего в Украине "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили. 

"Свой план заговорщики намереваются осуществить с помощью зарубежной финансовой поддержки и большой группы молодежи грузинского происхождения, воюющей в Украине и числящихся в организациях "Канвас" и "Отпор". Именно эти организации принимали активное участие в так называемых "революционных" процессах в Сербии и других странах", - указывается в заявлении СГБ.

Партия Саакашвили отвергла все обвинения

Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", находящаяся в оппозиции, отвергла все обвинения в подготовке госпереворота. Она заявила, что путем таких обвинений нынешние власти в Тбилиси готовят общественность "к отказу ЕС предоставить статус кандидата пророссийским властям Грузии". Отреагировал на заявление СГБ и Мамука Мамулашвили, который в интервью грузинским СМИ назвал обвинения "фальшивкой".

В то время как Украине и Молдове в июне 2022 года был присвоен статус кандидатов на членство в ЕС, перед Грузией для получения этого статуса было поставлено условие проведения определенных реформ. Среди двенадцати наиболее насущных областей, перечисленных ЕС, - борьба с политической поляризацией, судебная реформа, создание независимого антикоррупционного органа, свобода СМИ и "деолигархизация". В октябре Еврокомиссия планирует представить отчет, который послужит основой для дальнейших решений относительно более тесного сближения Грузии с Евросоюзом.

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