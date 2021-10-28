Власти Германии рассматривают варианты помощи Молдове с газом

В правительстве Германии изучают возможности для помощи Молдове справиться с газовым кризисом. Об этом в министерстве иностранных дел ФРГ заявили в ответ на запрос агентства Reuters в четверг, 28 октября.

"Правительство Германии находится в контакте с властями Молдовы и ЕС относительно возможностей краткосрочной и среднесрочной поддержки на разных уровнях", - отметили в МИДе. По данным еженедельника Der Spiegel, власти Германии проверяют, смогут ли немецкие компании в ближайшее время участвовать в поставках газа Молдове.

Ранее в этот день верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обвинил Москву в использовании газа как "оружия" против Кишинева.

Кишинев и Москва не могут договориться о новом контракте на газ

С 2006 года действовал долгосрочный контракт Молдовы с "Газпромом", который ежегодно продлевался. Он истек 30 сентября и был продлен лишь на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

23 октября "Газпром" пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Из-за дефицита газа в Молдове введен режим чрезвычайного положения.

По сведениям издания Financial Times, "Газпром" предлагал Молдове скидку на газ в обмен на выполнение ряда условий. Так, Москва хотела, чтобы Кишинев изменил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также отложил реформы энергетического рынка, согласованные с Брюсселем.

В последние дни Молдова закупает газ у других компаний - польской PGNiG, нидерландской Vitol и международной DXT Commodities. Европейский Союз пообещал выделить Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса.

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