Владимир Путин: Россия пока не планирует брать Харьков

Владимир Путин заявил, что российская армия "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков. Об этом он рассказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай в пятницу, 17 мая.

По утверждению Путина, новое наступление ВС РФ в Харьковской области - вина украинских властей, "потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород". В связи с этим, по его словам, армия России пытается создать "санитарную зону" на приграничных с Белгородской областью территориях. При этом продвижение российских военных на харьковском направлении идет "строго по плану", считает Путин.

Путин о мирных переговорах с Украиной

В ходе пресс-конференции Путин заговорил также о возможностях заключения мира между Россией и Украиной. Он заявил, что ранее из переговорного процесса вышла не российская, а украинская сторона. Отказ от достигнутых в начале войны стамбульских договоренностей Путин назвал "обманом Запада". Поэтому теперь, по его словам, России необходимо понять, "с кем и как" иметь дело в новых переговорах, "и кому и в какой степени можно доверять". По мнению российского лидера, сами стамбульские договоренности могли бы послужить базой для переговоров, но Москва будет исходить из "реалий, которые складываются на земле".

На прошедшей накануне встрече с главой КНР Си Цзиньпином тема "урегулирования украинского кризиса" также была затронута, рассказал Путин. При этом он заявил, что Китай "искренне стремится к решению этой проблемы" и "ведет себя очень гибко".

Что же касается саммита по украинскому урегулированию, который пройдет в Швейцарии в середине июня, то Путин считает эту конференцию попыткой навязать России условия завершения конфликта.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии

С 15 по 16 июня 2024 года в швейцарском Бюргенштоке пройдет мирная конференция в связи с войной России против Украины. Ее главная цель - провести дискуссию на высоком уровне о "всеобъёмлющем, справедливом и прочном мире для Украины". Сообщалось, что на нее были приглашены представители порядка 160 государств. Россия на ней присутствовать не будет. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на посла РФ в Берне Сергея Гармонина, РФ не планирует участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, "цель которой - предъявить Москве ультиматум.