 Визит Штайнмайера в Кишинев: о чем Санду просила президента ФРГ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.09.2021

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Европа

Визит Штайнмайера в Кишинев: о чем Санду просила президента ФРГ

В Молдове находится с официальным визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как его встречают в Кишиневе и о чем он говорил со своей молдавской коллегой Майей Санду?

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Молдовы Майя Санду (Кишинев, 29.09.2021)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Молдовы Майя Санду (Кишинев, 29.09.2021)

Молдова заинтересована в развитии двусторонних отношений с Германией и рассчитывает на ее поддержку в проведении реформ, борьбе с коррупцией и восстановлении экономики. Об этом заявила президент республики Майя Санду 29 сентября 2021 года по итогам беседы с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в ходе его официального визита в Молдову.

Церемония встречи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Кишиневе (29.09.2021)

Церемония встречи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Кишиневе (29.09.2021)

В программе его двухдневного пребывания в Кишиневе - участие в открытии молдово-германской экономической конференции, встречи со спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицэ, посещение музея этнографии и естественной истории в Кишиневе и Инженерного колледжа в городе Страшены. Штайнмайер прибыл в Кишинев по приглашению Санду, которая побывала с официальным визитом в Берлине в мае этого года. 

Германия - надежный партнер с надежными инвестициями

Выступая перед журналистами, Санду заметила, что "Германия всегда была для Молдовы надежным партнером". По ее словам, "общий объем помощи Германии, предоставленной Молдове за последние два десятилетия, составляет 290 миллионов евро". Речь идет об инфраструктурных проектах, проектах по энергоэффективности, местному и региональному развитию.

Франк-Вальтер Штайнмайер и Майя Санду по время визита президента ФРГ в Кишинев

Франк-Вальтер Штайнмайер и Майя Санду по время визита президента ФРГ в Кишинев

Германия - один из основных торговых партнеров Молдовы. "Немецкие инвестиции обеспечивают тысячи рабочих мест в более чем 400 компаниях в промышленности и сельском хозяйстве. И Молдова готова к другим немецким инвестициям в различных сферах", - сказала Санду.

Она упомянула также недавно подписанное соглашение о найме граждан Молдовы на сезонные работы в сельском хозяйстве Германии, благодаря которому со следующего года молдаване "смогут легально работать на таких рабочих местах в Германии при необходимой социальной защите". Кроме того, подчеркнула Санду, в октябре начнутся переговоры по подписанию соглашения о признании в Германии молдавских водительских прав.

Подчеркнув, что визит ее немецкого коллеги приходится на важное для Германии время "переговоров и формирования правящей коалиции", Санду выразила надежду, что Берлин продолжит курс на развитие и укрепление двусторонних связей с Молдовой.

"Молдова - яркий пример для всего региона"

"ЕС нуждается в стабильных и процветающих соседях, а реформы в Молдове стали, наверное, самым ярким и смелым примером для всего региона. Мы считаем себя партнерами и адвокатами этого региона", - заявил Фрак-Вальтер Штайнмайер в ходе совместной пресс-конференции. Он рассказал, что в последний раз был в Молдове пять лет назад, когда занимал пост министра иностранных дел Германии, и теперь увидел в стране "новое начало, которое хочется поддержать". По его словам, на проведение реформ Германия передаст Молдове 10 млн евро.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Молдову (29 сентября 2021 года)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Молдову (29 сентября 2021 года)

"Мы знаем, что, когда речь заходит о реформах и госсекторе, нужна экспертиза. Не менее важно обеспечить энергетическую безопасность, безопасность системы здравоохранения, сотрудничество на региональном уровне. Кроме того, мы готовы обеспечить политическую поддержку в зависимости от запроса", - сказал президент Германии.

Он подчеркнул, что его страна по-прежнему готова инвестировать в экономику Молдовы, где уже есть предприятия с немецким капиталом, на которых создано около девяти тысяч рабочих мест.

Президент ФРГ разоблачает фейки

Отвечая на вопросы журналистов, Штайнмайер назвал фейком появившуюся 29 сентября в прессе информацию о том, что Германия намерена отменить безвизовый режим с ЕС для граждан Молдовы.

"Я с удивлением прочел это сообщение, когда приземлился сегодня в Кишиневе. Я обратился в Федеральное министерство внутренних дел и выяснил, что это неправда. Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима", - заявил он.

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