Визит премьера Испании в Киев и иные итоги 493-го дня войны

Педро Санчес провел переговоры с Владимиром Зеленским. Япония передала Украине сотни генераторов. Авиакомпания из Грузии попала под санкции Киева после возобновления полетов в РФ.

На 493-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 1 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Премьер Испании Санчес в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили в том числе возможное расширение санкций в отношении России и евроатлантические перспективы Киева. Мадрид подтвердил поддержку кандидатуры Украины на вступление в Евросоюз.

Испания направит Украине новый пакет помощи на 55 млн евро и в ближайшее время передаст танки Leopard, бронетранспортеры, а также полевой госпиталь с хирургическим оборудованием, указали в Киеве. Глава испанского правительства выразил солидарность с Украиной. Мадрид будет поддерживать украинский народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу, подчеркнул Санчес.

Ход боевых действий

ВСУ продолжают продвижение на Таврическом направлении, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии "выполнили 1201 огневую задачу", а потери сил РФ "составили почти две роты".

О российских обстрелах сообщали власти Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областей. В Балаклее Харьковской области погиб один человек, в Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей.

Российская сторона в то же время утверждает, что в городе Токмак на севере Запорожской области из-за обстрелов со стороны Украины погибли два человека.

Назначенный РФ "глава" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что группировка российских войск "Днепр" "окончательно зачистила" территорию на левом берегу у Антоновского моста.

Глава спецслужбы США: Недовольство войной в РФ - шанс для ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в ходе лекции в фонде Ditchley в британском Оксфордшире заявил, что растущее в России недовольство войной против соседней страны предоставляет некую "возможность" для самого агентства или подобной разведслужбы, причем такой шанс "возникает раз в жизни". Ведомство "не собирается потратить его впустую", подчеркнул глава ЦРУ, не пояснив, что он имел в виду.

Бернс не обошел стороной мятеж основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Попытка путча является "вооруженным вызовом российскому государству" и признаком "разрушительного воздействия" войны России на общество в РФ и власть президента Владимира Путина, считает директор американской разведслужбы. Он добавил, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу.

WP: Украинские стратеги представили планы ВСУ главе ЦРУ

Планы Киева по контрнаступлению включают освобождение значительной доли захваченных Россией территорий уже к осени, размещение артиллерии и ракетных систем у административной границы аннексированного РФ Крыма, а также продвижение на востоке Украины, сообщило американское издание The Washington Post. По его данным, с этими планами знаком директор ЦРУ Уильям Бернс, посетивший Украину и встретившийся с ее президентом Владимиром Зеленским, а также высокопоставленными представителями разведки. Визит главы разведслужбы Соединенных Штатов состоялся в обстановке секретности в июне, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Планы Киева подразумевают и начало переговоров с Москвой после выполнения этих целей. По словам собеседников WP из числа украинских чиновников, Киев может согласиться "не брать Крым силой" и потребовать от России принять любые гарантии безопасности, которые Украина сможет получить от Запада. Между тем президент Зеленский настаивает на том, что Киев будет готов к переговорам с Москвой лишь после выхода армии страны на украинские границы 1991 года.

Япония передала Украине сотни генераторов

Программа развития ООН (ПРООН) при координации Киева передала для нужд Херсонской области 430 генераторов, закупленных на средства правительства Японии, сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Киев продолжает сотрудничать со всемирной организацией с целью обеспечить украинские регионы генераторами, подчеркнула замглавы ведомства Анна Юрченко. В нынешнем году ПРООН планирует передать более 1000 таких аппаратов, закупленных для нужд 15 областей Украины.

Авиакомпания из Грузии попала под новые санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 192 физических лиц, преимущественно российских граждан, а также в адрес 291 юридического лица, в том числе из РФ, Беларуси, Грузии и Казахстана. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В новый санкционный перечень попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая в мае возобновила полеты в Россию.

Эксперты МАГАТЭ не видят признаков минирования ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

Международные эксперты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не видят никаких признаков ее недавнего минирования российскими силами, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Однако у группы экспертов МАГАТЭ, постоянно находящихся на станции, пока нет доступа к некоторым участкам объекта. По словам Гросси, предстоит осмотреть части машинных залов и системы охлаждения.

Несколькими днями ранее Служба безопасности Украины заявила, что Россия заминировала крупнейшую в Европе АЭС. Москва отвергла эти обвинения.

Между тем аналитики американского Института изучения войны считают маловероятным преднамеренную "аварию" на ЗАЭС со стороны сил РФ. Москва может использовать угрозу преднамеренного радиологического инцидента, чтобы попытаться сдержать контрнаступательные действия Украины и поддержку Украины Западом в преддверии предстоящего саммита НАТО в Литве, считают эксперты.

Киев: у берегов Турции заблокированы десятки судов с украинским зерном

В территориальных водах Турции из-за действий России заблокированы 29 судов, вывозящих зерно из украинских портов в рамках Черноморской зерновой инициативы, сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. По его сведениям, РФ 26 июня вновь прекратила регистрировать на процедуру досмотра суда с зерном, "что свидетельствует о намерениях нарушить поставки продовольствия на мировые рынки". Суда, которые не могут пройти досмотр из-за действий РФ, перевозят 1,4 млн тонн продовольствия - оно в основном предназначено для Китая, Египта, Бангладеш и Турции, указывает ведомство.

Многокилометровая очередь автомобилей у Крымского моста

У въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась очередь автомобилей длиной около 7 километров, сообщил "министр транспорта" аннексированного Крыма Николай Лукашенко. На линии досмотра на объекте направили дополнительных сотрудников, добавил он.

В октябре 2022 года Крымский мост был поврежден в результате взрыва. Автомобильное движение возобновилось в декабре того же года, железнодорожное - в мае. Автотранспорт подлежит досмотру.

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