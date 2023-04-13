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Немецкие специалисты отреставрировали витражи из Нотр-Дам-де-Пари
Немецкие специалисты отреставрировали витражи из Нотр-Дам-де-ПариФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance
КультураФранция

Витражи собора Парижской Богоматери снова в Париже

Елена Дожина
17 мин. назад

Уцелевшие после пожара 2019 года витражи Нотр-Дам-де-Пари были восстановлены в мастерской при Кельнском соборе. Теперь они вернулись во Францию.

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Четыре уникальных витража, поврежденных во время пожара в cоборе Парижской Богоматери, были привезены для восстановления в Кельн чуть больше года назад. Специалистам при мастерской Кельнского собора (Dombauhütte) удалось их полностью отчистить и отреставрировать. Перед пасхальными праздниками, как и планировалось ранее, все работы были закончены.

Витражи, разобранные на 320 отдельных частей и хорошо упакованные в 30 деревянных ящиков, уже доставила обратно в Париж компания, специализирующаяся на транспортировке произведений искусства. За ценным грузом во время его движения следили специальные противоударные датчики. Переустановить витражи в Нотр-Дам-де-Пари планируют в ближайшие дни с участием двух сотрудников кельнской мастерской. Официальная передача отреставрированных витражей состоится в Париже в конце июля.

Эти уникальные окна создал в 1965 году французский художник по стеклу Жак Ле Шевалье. В них преобладают синие и красные тона, типичные для средневековой раскраски. Реставрация витражей воспринимается как символ германо-французского сотрудничества.

Витражи в Нотр-Дам-де-Пари
Очищенные и восстановленные витражи снова украсят Нотр-Дам Фото: Gaillard Romain/Pool/ABACA/picture alliance

Свинцовая пыль и новые стекла

Прежде всего витражи нужно было очистить от вредной свинцовой пыли. Затем сотрудники почистили стекла, заклеили трещины в стекле, запаяли повреждения в свинцовых перегородках, заменили краевые отводы и заново укрепили оконные полотна снаружи. Чтобы уложиться в отведенное на ремонт время, мастерская даже отложила некоторые свои заказы и проекты.

Барбара Шок-Вернер (Barbara Schock-Werner), координатор помощи Германии в реконструкции собора, рассказала агентству dpa, что во время реставрации пришлось столкнуться с двумя серьезными проблемами. Первой стала организация безопасного и профессионального удаления свинцовой пыли - реставратору пришлось работать в защитном костюме и дыхательной маске в специально построенной камере с пониженным давлением.

Вторая сложность заключалась в том, чтобы не испортить роспись, очищая стекло от грязи и копоти. К тому же в нескольких местах окна были настолько сильно повреждены, что пришлось использовать и новые стекла соответствующего цвета. Но по окончании работ все остались довольны результатом: "Все прошло очень профессионально, и каждый шаг был скоординирован с Парижем", - подводит итог Шок-Вернер.

Как витражи из Парижа оказались в Кельне

Кадры горящего собора Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года в считанные минуты облетели весь мир. Уникальный символ французской столицы и один из самых известных в мире готических соборов сильно пострадал в результате пожара. Были разрушены части сводчатого потолка, обрушился шпиль XIX века, очень пострадало внутреннее убранство собора. В ночь пожара президент Франции Эмманюэль Макрон попытался успокоить потрясенных французов и пообещал, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен в течение пяти лет, и станет "красивее, чем когда-либо".

Собор Парижской Богоматери в вечернем свете
Собор Парижской Богоматери планируется открыть в конце 2024 годаФото: Roman Sigaev/Zoonar/picture alliance

Как выяснилось, источник возгорания располагался в верхней части собора - на мансарде у основания шпиля. Предположительная причина - проблема с электрикой, возможно - короткое замыкание. Значительная часть загоревшейся деревянной конструкции представляла собой каркас, сооруженный в XII веке с использованием 1300 дубовых деревьев. Он был покрыт свинцовыми листами - общим весом около 250 тонн, - которые выделили под воздействием огня ядовитую копоть, покрывшую все уцелевшие детали. Это весьма затруднило реставрационные работы.

По всему миру стартовали кампании по сбору средств на восстановление собора. В том числе и в Германии. После пожара тогдашний премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) вместе с немецкой комиссией ЮНЕСКО собрали 700 тысяч евро пожертвований. Однако деньги должны были быть привязаны к конкретному проекту. Поскольку в Германии при Кельнском соборе работает реставрационная мастерская, и ее специалисты имеют соответствующий опыт, было решено отдать им на реконструкцию четыре окна-витража из Нотр-Дам-де-Пари. И коллеги из Кельна продемонстрировали свое мастерство, вовремя проведя работы.

По последним сообщениям СМИ, Парижу не удалось уложиться в установленные президентом Франции временные рамки по восстановлению собора Парижской Богоматери - его открытие перенесли пока на декабрь 2024 года.

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