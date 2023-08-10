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Virgin Galactic доставила первых туристов к границе космоса

Сергей Ромашенко
49 мин. назад

На борту космолета находились 80-летний британец и мать с дочерью из Антигуа и Барбуды, выигравшие полет в лотерее. Продолжительность полета составила 45 минут.

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Космолет Virgin Galactic
Космолет Virgin GalacticФото: Virgin Galactic/AP/picture alliance

Космическая компания Virgin Galactic, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном, в четверг, 10 августа, успешно доставила к границе космоса свой первый экипаж космических туристов и вернула их на Землю. Трансляция полета велась на YouTube-канале компании.

Пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) был запущен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км, после чего он поднялся на высоту около 88 км, где начинается невесомость. Продолжительность полета составила 45 минут.

Трое космических туристов

На борту находились шесть человек - главный инструктор астронавтов Virgin Galactic Бет Мозес, командир Си Джей Старкоу, пилот Келли Латимер и трое туристов - 80-летний бывший британский спортсмен Джон Гудвин, страдающий болезнью Паркинсона, Кейша Шахафф и ее дочь Анастейша Майерс из Антигуа и Барбуды, выигравшие право на полет в благотворительной лотерее.

Полет космолета стал кульминацией обещания, данного Ричардом Брэнсоном почти 20 лет тому назад, - доставить туристов в космос и дать им возможность испытать невесомость и увидеть планету Земля.

Это второй коммерческий запуск к границе космоса для Virgin Galactic. 29 июня эта компания успешно подняла и затем вернула на Землю экипаж из шести человек, в котором были два пилота, двое служащих ВВС Италии, инженер Национального исследовательского совета Италии и сотрудник Virgin Galactic. Они провели в невесомости несколько минут. Это была исследовательская миссия - итальянцы провели несколько экспериментов.

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