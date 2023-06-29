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Космолет Virgin Galactic совершил первый коммерческий полет

Даниил Сотников
49 мин. назад

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона, основанная еще в 2004 году, смогла выполнить свой первый коммерческий рейс в космос.

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Космоплан компании Virgin Galactic
Космоплан компании Virgin GalacticФото: Virgin Galactic/AP/picture alliance

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, занимающаяся космическим туризмом, в четверг, 29 июня, успешно завершила свой первый коммерческий рейс в космос.

Самолет-носитель Eve вместе с космопланом VSS Unity стартовал с космопорта в американском штате Нью-Мексико, на высоте 13600 метров космоплан отделился от носителя, включил собственные двигатели и достиг предельной высоты в 85 км, выйдя к границе космоса.

На борту находились трое офицеров-летчиков из Италии, а также двое пилотов и инструктор Virgin Galactic. Весь полет длился около полутора часов. Экипаж провел в невесомости несколько минут, после чего вернулся на Землю. Следующий запуск космоплана намечен на август 2023 года.

После этого Virgin Galactic планирует выполнять полеты ежемесячно. Всего порядка 800 человек уже приобрели билеты стоимостью от 250 до 450 тыс. долларов. Компания была основана еще в 2004 году, но с тех пор из-за технических трудностей ей долгое время не удавалось запустить коммерческие полеты. Корабль Unity достиг высоты в 80 км в конце 2018 года. В 2021 году основатель компании Ричард Брэнсон сам отправился на нем в полет.

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