Винный путь - самый хмельной туристический маршрут Германии

Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.
Что делать, если виноградные почки уже набухли и готовы распуститься, но ранняя весна прервана заморозками?
Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкфурте-на-Майне.
Может быть, 585 лет рислингу - не совсем круглая дата, но в Германии на нее все же обратили внимание.
Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах.
Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
"Ahr" по-русски становится еще короче, чем на родном немецком: Ар. Однако на фактической длине реки филологические особенности ее названия никак не отражаются…
Первые виноградники на берегах этой реки заложили еще древние римляне.