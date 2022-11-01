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Фото: Boris Roessler/Epa/dpa/picture alliance
Цифровые технологииРоссия

"Википедию" оштрафовали на 2 млн рублей за статьи о войне

Евгений Жуков
38 мин. назад

Суд в Москве признал Wikimedia Foundation виновной в неудалении двух статей в "Википедии" о войне в Украине. Энциклопедия оштрафована на 2 миллиона рублей.

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Из-за отказа удалить запрещенные статьи о войне в Украине мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев во вторник, 1 ноября, оштрафовал американскую компанию Wikimedia Foundation, поддерживающую работу сетевой энциклопедии "Википедия", на 2 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, речь идет о неудалении двух статей: "За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России" и "Оценка вторжения России на Украину". Административные протоколы в отношение Wikimedia Foundation составил Роскомнадзор.

В апреле тот же судья назначил Wikimedia Foundation штрафы на общую сумму 5 млн рублей по двум аналогичным протоколам - признав компанию виновной в неудалении семи статей с "недостоверной информацией" о военных действиях в Украине, а также двух статей об изготовлении пороха.

20 июля Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Wikimedia Foundation как нарушителя российского законодательства.

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