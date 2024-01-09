Вице-мэр Подольска задержан по делу об отключении отопления

Следственный комитет (СК) РФ сообщил о задержании замглавы администрации городского округа Подольска в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с отключением отопления в этом подмосковном городе из-за прорыва теплотрассы. Чиновника, имя которого не называется, подозревают в утверждении акта проверки готовности к отопительному сезону, несмотря на дефекты оборудования, заявило ведомство в Telegram во вторник, 9 января.

Сообщается также, что задержаны начальник аварийной котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", которому принадлежит эта котельная. "В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы", - отмечается в сообщении. Накануне было заявлено, что ситуацию с отоплением в Подмосковье взял на контроль президент России Владимир Путин, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Авария на теплотрассе в Подмосковье

Авария в системе теплоснабжения произошла 4 января. В областном Минэнерго объяснили происшествие скачком напряжения на тепловой сети и последовавшим гидравлическим ударом. В Климовске без отопления остались около 20 тысяч человек.

На следующий день жители пострадавшего микрорайона провели митинг на одной из площадей Климовска. Они требовали вернуть отопление в дома и наказать виновных в коммунальной аварии. По словам жильцов, температура в квартирах опустилась до 10 градусов тепла на фоне морозов в европейской части России. Власти Подольска в тот же день ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, чтобы задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Уголовное дело из-за отключения отопления в подольском микрорайоне Климовск возбуждено 7 января. СК сообщил, что следователи устанавливают причины и условия, приведшие к аварии. В ведомстве объясняют прорыв теплотрасс неправильной эксплуатацией котельной. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснил, что котельная "находится в ведении частников", а ее владельцы "выходить на связь не захотели и скрылись". Кроме того, подмосковные власти связывали проблемы с тем, что Климовск отапливается ведомственной котельной патронного завода, являющегося "режимным объектам" и не подлежащего их контролю.

Смотрите также: