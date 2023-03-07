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ВладивостокФото: picture-alliance/dpa/V. Ankov
ПолитикаРоссия

Из-за аварии 30 тыс. жителей Владивостока остались без тепла

Ольга Лебедева
28 мин. назад

В результате прорыва теплотрассы под площадью Луговой ее затопило кипятком. Подобные аварии во Владивостоке происходят регулярно.

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В результате аварии на участке теплотрассы во Владивостоке около 30 тысяч жителей города остались без горячего водоснабжения и тепла. Прорыв произошел в 10 часов 40 минут (3.40 мск) на улице Ивановской краевой столицы, сообщила во вторник, 7 марта, прокуратура Приморского края в Telegram.

"Авария привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети. Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ", - указывается далее. Ведомство пообещало провести оценку соблюдения законодательства при содержании и обслуживании сетей и прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

"Завершение ремонтных работ, восстановление теплоснабжения и горячего водоснабжения находятся на контроле в прокуратуре района", - сообщили в надзорном ведомстве. Во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС) подтвердили ТАСС, что авария произошла на находящихся в его ведении сетях и сообщили о проведении аварийных работ.

Площадь во Владивостоке затопило кипятком

Как пишет издание VL.RU, авария произошла под площадью Луговой, в результате ее затопило кипятком. В результате пешеходы не могут пройти от остановки транспорта "Новоивановская" и вынуждены продвигаться по проезжей части. "В сторону Спортивной собралась большая пробка. Машины едут по лужам глубиной с колесо. Едут очень медленно, видимость почти нулевая", - указывается далее. 

В свою очередь "Коммерсант" напоминает, что во Владивостоке аварии на теплосетях и массовые отключения отопления случаются регулярно, последние произошли 15 февраля и 6 марта.

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Статья VL.RU

Площадь Луговую во Владивостоке затопило кипятком
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