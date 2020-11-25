 Во Владивостоке произошла новая энергоавария в крупном жилом районе | Новости из Германии о России | DW | 26.11.2020

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Россия

Во Владивостоке произошла новая энергоавария в крупном жилом районе

Без света остались жители Первомайского района Владивостока, где проживает около 60 тысяч человек. Автомобильное сообщение с островом Русский не работает из-за последствий циклона уже шестой день.

Полевая кухня во Владивостоке

Полевая кухня во Владивостоке

Во Владивостоке, и так уже сильно пострадавшем от последствий мощного циклона в Приморском крае, произошла новая крупная энергоавария. Из-за обрыва провода вновь обесточен Первомайский район Владивостока, где проживают около 60 тысяч человек, сообщили в четверг, 26 ноября, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК). Подачу света обещают восстановить в ближайшее время.

В Первомайском районе только накануне была восстановлена подача электроэнергии после масштабной аварии, произошедшей в результате ледяного шторма, обрушившегося на Приморье в ночь на 19 ноября. В ДРСК подчеркнули, что новый обрыв провода произошел не на том же участке линии, который был только что восстановлен.

Закрыт автомобильный мост на остров Русский

В результате циклона в Приморье все еще остаются без света 15 тысяч, а без тепла - 3,3 тысячи человек. Автомобильное сообщение с островом Русский не работает уже шестой день. Движение по автомобильному мосту закрыто до 30 ноября. С островом в настоящее время осуществляется паромное сообщение.

За сутки промышленным альпинистам удалось убрать с моста 150 тонн льда, еще около 1000 тонн остаются на конструкциях. Восстановление движение по мосту, даже частичное, пока не представляется возможным из-за больших рисков - от ветра лед падает на середину проезжей части, безопасных зон нет.

Для очистки вант от наледи не хватает профессиональных альпинистов, умеющих работать на большой высоте со столь аномальным обледенением. Ожидается, что работы по ликвидации наледи продлятся еще неделю.

Ущерб от шторма оценивается в 266 млн рублей

Ущерб от ледяного шторма, по новым оценкам, составляет не менее 266 млн рублей. "Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 млн рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики - более 250 млн рублей. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ", - сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

К ликвидации последствий природной катастрофы было привлечено более 2,1 тыс. специалистов и 817 единиц техники, в том числе МЧС и Минобороны России. В Приморском крае был объявлен региональный режим ЧС.

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    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

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    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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