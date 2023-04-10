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София Ротару
София РотаруФото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

"Ветераны России" требуют конфисковать имущество Ротару

Дмитрий Вачедин
28 мин. назад

Российская организация обратилась в Генпрокуратуру и СК с требованием конфисковать имущество певицы Софии Ротару. Та после начала полномасштабного вторжения поддержала Украину.

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Общественная организация "Ветераны России" обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК) России с просьбой лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве и аннексированном Крыму из-за ее антивоенной позиции. Об этом исполнительный директор организации Вадим Мироненко заявил в понедельник, 10 апреля, в интервью ТАСС.

"Мы требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС РФ", - сказал он, подчеркнув, что, в частности, речь идет о трехкомнатной квартире Ротару на Зоологической улице в Москве.

Ранее с призывом проверить певицу на нарушения и "конфисковать все ее имущество на территории России" обратился другой представитель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов. "Все деньги, полученные от продажи конфискованного имущества, должны быть направлены на социальные нужды малоимущих слоев населения" в аннексированных Россией украинских регионах и "на поддержку добровольческих подразделений", участвующих в войне РФ против Украины, заявил он.

Словесные атаки "Ветеранов России" на Меладзе и Галкина

"Ветераны России" неоднократно выступали с похожими заявлениями в отношении российских звезд с недостаточно, по их мнению, патриотической позицией. В частности, они призывали привлечь к ответственности Валерия Меладзе, Артура Смольянинова и Максима Галкина.

София Ротару еще в конце февраля 2022 года поддержала Украину в соцсетях. "Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине!" - написала она в Instagram.

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