Рыси, совы и ландшафты. Что можно увидеть в Шварцвальде (фото)

Руештайн • В самом начале летнего туристического сезона наконец-то принял первых посетителей новый Информационно-выставочный центр национального парка Шварцвальд в Руештайне (Nationalparkzentrum Ruhestein). Комплекс, в котором также теперь располагается администрация парка и оборудованы помещения для семинаров, был готов еще в октябре прошлого года, но из-за пандемии открылся только сейчас. Как отмечает региональная медиакомпания SWR, за четыре года на строительного было потрачено около 50 миллионов евро, что примерно на 10 миллионов евро выше первоначальной сметы.

Работая над проектом, архитекторы стремились передать структуру дикого, естественного леса, живущего и развивающегося без вмешательства человека. Корпуса, расположенные на склоне, смещены относительно друг друга и напоминают ветки и сучья деревьев, лежащие на земле. В комплексе также имеется смотровая площадка - "Мостик дикой природы", откуда открывается прекрасный вид на Шварцвальд. Фасады отделаны деревянной дранкой.

Новый посетительский центр в Шварцвальде. Фотографии

Новый центр национального парка Шварцвальд

Первые посетители смотрят информационное видео о природе парка

Чучело волка и примеры типичных растений Шварцвальда

Такие совы в Шварцвальде тоже обитают

Пока число посетителей из-за пандемии ограничено - 130 человек в день по записи через интернет

Мостик к башне со смотровой площадкой

Как добраться в новый центр

Отдельного упоминания заслуживает транспортная концепция, созданная для посетителей этого нового центра национального парка Шварцвальд. Парковка для автомобилей около комплекса сделана платной: за три часа - три евро, весь день - шесть евро, но сюда из разных соседних городов - Баден-Бадена, Фройденштадта, Байрсброна и Ахерна - запущены автобусные маршруты. При этом для пассажиров общественного транспорта предусмотрены скидки на входные билеты в центр.

Первый национальный парк в Баден-Вюртемберге

Национальный парк Шварцвальд (Nationalpark Schwarzwald) расположен в одном из самых популярных лесных туристических регионов Германии - знаменитом немецком "Чернолесье". Был основан в 2014 году в северной части Шварцвальда и стал первым национальным парком федеральной земли Баден-Вюртемберг.

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