 Верховный суд США отклонил жалобу соратников Трампа по Пенсильвании | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2020

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Мир

Верховный суд США отклонил жалобу соратников Трампа по Пенсильвании

Джозеф Байден набрал в Пенсильвании больше голосов, чем Дональд Трамп. Республиканцы потребовали признать недействительными до 2,5 млн бюллетеней, присланных по почте. Суд отказал.

Человек держит молоток судьи на фоне флага США

Верховный суд США во вторник, 8 декабря, отклонил жалобу соратников действующего президента Дональда Трампа из Республиканской партии, пытающихся оспорить итоги голосования в Пенсильвании. Они пытались признать недействительными до 2,5 млн бюллетеней, присланных в избирательные комиссии по почте. Власти Пенсильвании уже утвердили результаты голосования, согласно которым демократа Джозефа Байдена поддержали больше избирателей, чем действующего главу государства.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Джозеф Байден, по данным ведущих СМИ страны, на выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.

Нынешний глава Белого дома несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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    Автор: Александра Елкина


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