Верховный суд США отклонил жалобу соратников Трампа по Пенсильвании

Верховный суд США во вторник, 8 декабря, отклонил жалобу соратников действующего президента Дональда Трампа из Республиканской партии, пытающихся оспорить итоги голосования в Пенсильвании. Они пытались признать недействительными до 2,5 млн бюллетеней, присланных в избирательные комиссии по почте. Власти Пенсильвании уже утвердили результаты голосования, согласно которым демократа Джозефа Байдена поддержали больше избирателей, чем действующего главу государства.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Джозеф Байден, по данным ведущих СМИ страны, на выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.

Нынешний глава Белого дома несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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