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Верховная рада приняла закон о демобилизации срочников

Евгений Жуков
23 февраля 2024 г.

Принятый Радой в целом законопроект предполагает, что во время мобилизации в течение 12 месяцев после увольнения в запас срочники не могут быть призваны на военную службу.

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Украинские солдаты на фронте (фото из архива)
Украинские солдаты на фронте (фото из архива)Фото: Mstyslav Chernov/AP/dpa/picture alliance

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщили депутаты украинского парламента Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. По их данным, за законопроект в целом проголосовали 319 парламентария.

По словам Гончаренко, в конечном виде в законопроект, внесенный накануне президентом Владимиром Зеленским, было включено положение о том, что во время мобилизации военные не могут быть вновь призваны на службу в течение 12 месяцев со дня их увольнения в запас.

Документ предусматривает, что срочники, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков, "увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом президента Украины".

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