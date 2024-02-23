Верховная рада приняла закон о демобилизации срочников

Принятый Радой в целом законопроект предполагает, что во время мобилизации в течение 12 месяцев после увольнения в запас срочники не могут быть призваны на военную службу.

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщили депутаты украинского парламента Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк . По их данным, за законопроект в целом проголосовали 319 парламентария.

По словам Гончаренко, в конечном виде в законопроект, внесенный накануне президентом Владимиром Зеленским, было включено положение о том, что во время мобилизации военные не могут быть вновь призваны на службу в течение 12 месяцев со дня их увольнения в запас.

Документ предусматривает, что срочники, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков, "увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом президента Украины".

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