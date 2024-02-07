Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации

За проголосовало 243 депутата из 329. Документ предполагает широкие ограничения прав уклонистов от службы в армии, вплоть до блокировки их банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Верховная рада Украины в среду, 7 февраля, приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (№10449). За проголосовало 243 депутата, в том числе 178 из фракции "Слуга народа", сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Принятый в первом чтении законопроект предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения запрета на управление транспортным средством и блокировки банковских счетов уклонистов. Консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. По первому требованию сотрудников военкомата и полицейских мужчины обязаны предъявлять военный билет, или будут доставлены в военкомат.

Ключевые пункты законопроекта

Документ предусматривает изменение призывного возраста граждан с 27 до 25 лет. Законопроектом предлагается ввести обязательную регистрацию "электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста" на базе реестра военнообязанных "Оберег".

Проект закона регламентирует, что военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центр предоставления административных услуг, в электронном кабинете или в территориальный центр комплектования (ТЦК) по месту жительства или пребывания. В случае переезда мобилизованные обязаны стать на учет по новому адресу.

О повестках и явках в ТЦК

Повестка о вызове в ТЦК может направляться через электронный кабинет. Днем ее вручения будет считаться день вручения повестки под расписку или день получения ТЦК сообщения о доставке в электронный кабинет.

В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не явился в соответствующий ТЦК (в том числе, зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за рубежом), то территориальный центр комплектования имеет право обратиться в суд о введении ряда временных ограничений для такого лица: в частности в его праве выезда за границу, управления автомобилем, а также о наложении ареста на средства и другие ценности - на срок до выполнения обязательств по требованию ТЦК.

Другие нюансы законопроекта

После мобилизации все граждане должны проходить обязательную военную подготовку 2-3 месяца и не могут быть отправлены сразу на фронт. Люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. Документом также предлагается предоставить право осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, по желанию быть призванными на военную службу по призыву по мобилизации.

В то же время документ предлагает определить четкий срок службы на период военного положения. В частности, военнослужащие получают право уволиться в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Добровольцы по мобилизации будут иметь отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации.

Правительственный законопроект представлял министр обороны Украины Рустем Умеров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный при голосовании не присутствовал, как сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

"Законопроект принят без предложений комитета. Далее 14 дней на внесение правок, до 21 февраля, и второе чтение. Вероятнее всего, законопроект будет принят в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - написал в Telegram Ярослав Железняк.

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