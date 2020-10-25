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Зарплаты госслужащих федерального и муниципального уровней в ФРГ вырастут на 1,4 процента с апреля 2021 года, а через год - еще на 1,8 процента. Бюджетников ждет "коронавирусная премия" от 300 до 600 евро.
Представитель компании Lufthansa Technik опроверг сообщение об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает Александр Лукашенко.
В Берлине, Мюнхене и других городах приостановлено движение метро, трамваев и автобусов. Профсоюз Ver.di требует улучшить условия труда работников общественного транспорта.
Профсоюз Ver.di требует повышения заработной платы госслужащих федерального и муниципального уровней на 4,8 процента, или минимум на 150 евро, в течение двенадцати месяцев.
Забастовка в распределительных центрах Amazon в Германии проходит в самое горячее время распродаж - от "черной пятницы" до "киберпонедельника".
Профсоюз Verdi требует повысить зарплату 23 тысячам работников сферы обеспечения безопасности аэропортов. По его мнению, работодатель не выдвинул предложения, которое позволило бы избежать забастовки.
Пилоты и бортпроводники лоукостера Ryanair будут бастовать в немецких аэропортах сутки. Они добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат.
Профсоюз Ver.di добивается повышения зарплат для работников государственных и муниципальных организаций. Его лидер заявил, что предложение работодателей приведет лишь к потерям реальной зарплаты наемных работников.
В забастовке 27 апреля примут участие сотрудники шести аэропортов ФРГ, а также работники государственных и муниципальных служб в нескольких федеральных землях. Они требуют повышения зарплаты.
Сотрудники немецкого филиала американского концерна добиваются более справделивых тарифных договоров. О точном времени и месте проведения забастовки не сообщается преднамеренно.
Профсоюз Ver.di требует новых правил разделения сотрудников на тарифные группы. По мнению активистов, эта мера может привести к повышению зарплат на 10 процентов.
Масштабы забастовки сотрудников немецкого филиала американского концерна Amazon расширились. 2 июня стачку объявили работники в баварском Грабене и гессенском Бад-Херсфельде.
В Германии 27 марта проходят предупредительные забастовки членов профсоюза работников сферы услуг Ver.di. Стачки существенно повлияли на работу аэропортов страны. Отменены сотни авиарейсов.
Во Франкфурте и ряде других немецких городов начали предупредительную забастовку сотрудники банков. Профсоюз, в числе прочего, требует повышения заработной платы на шесть процентов.
Предложенное работодателями повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в размере 6,3 процента одобрил профсоюз Ver.di. Ранее это предложение уже приняли тарифные комиссии трех других профсоюзов.
В Германии проходят предупредительные забастовки бюджетников, организованные объединенным профсоюзом работников сферы услуг Ver.di. О времени и месте забастовки, чтобы избежать хаоса, профсоюз предупреждает заранее.
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