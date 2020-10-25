Бюджетники в Германии добились повышения зарплат

Зарплаты госслужащих федерального и муниципального уровней в ФРГ вырастут на 1,4 процента с апреля 2021 года, а через год - еще на 1,8 процента. Бюджетников ждет "коронавирусная премия" от 300 до 600 евро.