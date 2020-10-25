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Ver.di

Symbolbild Symbolfoto Kapital, zwei Manager und ein Arbeiter Gewerkschafter auf Muenzen vor 100 EURO Banknote , Foto: Eibner | Verwendung weltweit

Бюджетники в Германии добились повышения зарплат 25.10.2020

Зарплаты госслужащих федерального и муниципального уровней в ФРГ вырастут на 1,4 процента с апреля 2021 года, а через год - еще на 1,8 процента. Бюджетников ждет "коронавирусная премия" от 300 до 600 евро.
14.09.2020 Belarusian President Alexander Lukashenko walks out of a plane upon his arrival at an airport in Sochi, Russia September 14, 2020. Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Обслуживание самолета Лукашенко в Гамбурге идет по плану 15.10.2020

Представитель компании Lufthansa Technik опроверг сообщение об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает Александр Лукашенко.

29.09.2020, Hamburg: Auf einer Anzeigentafel in einem menschenleeren U-Bahnhof im Hamburger Hauptbahnhof steht während des Warnstreik im öffentlichen Dienst der Hinweis Heute noch bis min 12 Uhr Einschränkungen durch Streik. Im Zuge der Warnstreiks im öffentlichen Dienst legen nun auch Mitarbeiter des Nahverkehrs in Hamburg die Arbeit nieder. Ab Dienstagmorgen wollen Mitarbeiter der Hamburger Hochbahn sowie der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) für bessere Arbeitsbedingungen in den Warnstreik treten. Foto: Bodo Marks/dpa | Verwendung weltweit

По всей Германии бастуют работники общественного транспорта 29.09.2020

В Берлине, Мюнхене и других городах приостановлено движение метро, трамваев и автобусов. Профсоюз Ver.di требует улучшить условия труда работников общественного транспорта.
Nordrhein-Westfalen/ Eine Teilnehmerin einer Kundgebung im Rahmen eines Warnstreiks der Beschaeftigten im oeffentlichen Dienst hat sich am Mittwoch (21.03.12) in Koeln das Logo der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di auf die Wange geklebt. Beschaeftigte des oeffentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen haben am Mittwoch um 3.00 Uhr die Arbeit niedergelegt, um sich an den bundesweiten Warnstreiks zu beteiligen. Vom Streik betroffen sind auch wieder Muellabfuhren, Krankenhaeuser, Kindertagesstaetten und Bundesbehoerden. Die Arbeitnehmer fordern 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro. (zu dapd-Text) Foto: Roberto Pfeil/dapd

Профсоюз в ФРГ анонсировал забастовку из-за тупика в переговорах о зарплатах госслужащих 20.09.2020

Профсоюз Ver.di требует повышения заработной платы госслужащих федерального и муниципального уровней на 4,8 процента, или минимум на 150 евро, в течение двенадцати месяцев.

17.12.2018, Sachsen, Leipzig: Am Standort Leipzig des US-Versandhändlers Amazon streikt die Gewerkschaft Verdi. Dabei weht eine Verdi-Fahne vor dem Amazon-Gebäude. Seit Jahren ringt die Gewerkschaft Verdi um einen Tarifvertrag bei Amazon. Mit neuerlichen Streiks kurz vor Weihnachten geht der Konflikt nun in die nächste Runde. Foto: /dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В "черную пятницу" в Германии забастовали работники Amazon 29.11.2019

Забастовка в распределительных центрах Amazon в Германии проходит в самое горячее время распродаж - от "черной пятницы" до "киберпонедельника".
10.01.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Gewerkschaftler von Verdi demonstrieren mit einem Plakat mit der Aufschrift Mehr Lohn? Mit Sicherheit! im Gebäude des Düsseldorfer Flughafens. Betroffen sind nach Angaben des Flughafenverbands ADV etwa 111 000 Reisende. Die Gewerkschaft Verdi hat zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen. Sie kritisiert, der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) haben nach dem jüngsten Warnstreik am Montag an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld kein verbessertes Angebot im Tarifstreit vorgelegt. Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

Забастовка в Германии 15 января охватит шесть аэропортов 13.01.2019

Профсоюз Verdi требует повысить зарплату 23 тысячам работников сферы обеспечения безопасности аэропортов. По его мнению, работодатель не выдвинул предложения, которое позволило бы избежать забастовки.
25.07.2018 A stranded Ryanair passenger checks her phone, on the first day of a cabin crew strike held in several European countries, at the Adolfo Suarez Madrid Barajas airport in Madrid, Spain, July 25, 2018. REUTERS/Susana Vera

Ryanair проведет 12 сентября очередную забастовку 10.09.2018

Пилоты и бортпроводники лоукостера Ryanair будут бастовать в немецких аэропортах сутки. Они добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат.
ARCHIV - Passagiere stehen am 22.02.2010 am Flughafen München (Oberbayern) an einem Ticketschalter der Lufthansa an. Foto: Lukas Barth/dpa (zu dpa BGH entscheidet über Fälligkeit von Flugpreisen sofort bei Buchung vom 16.02.201&) +++(c) dpa - Bildfunk+++ copyright: picture-alliance/dpa/L. Barth

В Германии из-за забастовки отменены сотни авиарейсов 27.04.2016

Профсоюз Ver.di добивается повышения зарплат для работников государственных и муниципальных организаций. Его лидер заявил, что предложение работодателей приведет лишь к потерям реальной зарплаты наемных работников.
Titel: Streik des öffentlichen Dienstes - Außenaufnahme Flughafen Köln/Bonn mit Ver.di-Fahne im Vordergrund DW/Nastassja Steudel 27.03.2014 Flughafen Köln/Bonn

Lufthansa из-за забастовки отменит множество полетов на международных рейсах 26.04.2016

В забастовке 27 апреля примут участие сотрудники шести аэропортов ФРГ, а также работники государственных и муниципальных служб в нескольких федеральных землях. Они требуют повышения зарплаты.
Nichts erinnert am 20.12.2014 vor dem Amazon Logistikzentrum in Leipzig (Sachsen) an den derzeit laufenden Streik. Die Teilnehmer des Ausstandes bereiten derzeit die Verlegung ihres Streikcamps an einen anderen Ort vor. Dennoch soll der Arbeitskampf bis Heiligabend andauern. In dem Konflikt will Verdi erzwingen, dass Amazon nach dem Tarif des Einzelhandels zahlt, nicht nach dem niedrigeren Logistiktarif. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Профсоюз Ver.di объявил забастовку сотрудников Amazon перед Рождеством 18.11.2015

Сотрудники немецкого филиала американского концерна добиваются более справделивых тарифных договоров. О точном времени и месте проведения забастовки не сообщается преднамеренно.
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, Beschäftigte städtischer Kindertagesstätten und Mitarbeiter der Stadtreinigung demonstrieren am 19.03.2014 vor dem Gewerkschaftshaus in Hamburg. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft Verdi Druck auf die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen machen. Die Gewerkschaften fordern eine Anhebung der Gehälter um 100 Euro sowie einen zusätzlichen Lohnzuwachs von 3,5 Prozent. Foto: Christian Charisius dpa

Работники детсадов в ФРГ начнут 8 мая бессрочную забастовку 06.05.2015

Профсоюз Ver.di требует новых правил разделения сотрудников на тарифные группы. По мнению активистов, эта мера может привести к повышению зарплат на 10 процентов.
LEIPZIG, GERMANY - MAY 14: Amazon workers wearing bibs of the ver.di service industry labour union blow into whistles while striking outside the Amazon warehouse on May 14, 2013 in Leipzig, Germany. Approximately 5,000 Amazon workers at the Leipzig and Bad Hersfeld warehouses have gone on a 24-hour strike in an effort to press the company harder in their ongoing labour dispute over wages and work hours. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Сотрудники Amazon расширили масштабы забастовки 02.06.2014

Масштабы забастовки сотрудников немецкого филиала американского концерна Amazon расширились. 2 июня стачку объявили работники в баварском Грабене и гессенском Бад-Херсфельде.
22.04.2013., Croatia, Zagreb - Due to the strike of the staff of German airline company Lufthansa in Germany, all flights to Frankfurt and Munich from Zagreb airport are canceled. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Забастовки в Германии: отменены сотни авиарейсов 27.03.2014

В Германии 27 марта проходят предупредительные забастовки членов профсоюза работников сферы услуг Ver.di. Стачки существенно повлияли на работу аэропортов страны. Отменены сотни авиарейсов.
ARCHIV - Blick auf die Hochhaeuser im Bankenviertel von Frankfurt am Main, fotografiert am 10. Januar 2009 vom Suedufer des Mains aus. Nach Kritik aus Politik und Wirtschaft haben die Banken eine bessere Versorgung des Mittelstands mit Krediten zugesagt. Bundesfinanzminister Wolfgang Schaeuble sagte am Mittwochabend, 2. Dezember 2009, nach dem Konjunkturgipfel in Berlin, Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann habe

В финансовой столице Германии бастуют банкиры 25.05.2012

Во Франкфурте и ряде других немецких городов начали предупредительную забастовку сотрудники банков. Профсоюз, в числе прочего, требует повышения заработной платы на шесть процентов.
Rheinland-Pfalz/ Beschaeftigte des oeffentlichen Dienstes halten am Montag (05.03.12) in der Innenstadt von Mainz waehrend eines Demonstrationszuges ein Transparent der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mit der Aufschrift Wir streiken. Zahlreiche Angestellte des oeffentlichen Dienstes in Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben am Montag ihre Arbeit niedergelegt. Mit dem Warnstreik wollen sie ihre Forderung nach 6,5 Prozent mehr Gehalt unterstreichen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Beschaeftigten in den staedtischen Kindertagesstaetten in Mainz Warnstreik aufgerufen. (zu dapd-Text) Foto: Torsten Silz/dapd

Немецким бюджетникам поднимут зарплаты 31.03.2012

Предложенное работодателями повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в размере 6,3 процента одобрил профсоюз Ver.di. Ранее это предложение уже приняли тарифные комиссии трех других профсоюзов.
Am Eingang der Kindertagesstätte «Sonnenblume» im sächsischen Freital hängt am Mittwoch (07.03.2012) ein Plakat «Heute Warnstreik». Die Dienstleistungsgewerkschaften Verdi und GEW haben die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst zu den Warnstreiks in Sachsen aufgerufen. Mit der durch die ganze Bundesrepublik rollenden Warnstreikwelle wollen die Gewerkschaften die Arbeitgeber dazu bewegen, bei der nächsten Verhandlungsrunde am 12. März ein Verhandlungsangebot vorzulegen. Die Gewerkschaften fordern 6,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens 200 Euro, für die zwei Millionen Beschäftigten beim Bund und bei den Kommunen. Foto: Arno Burgi dpa/lsn

Забастовки бюджетников в Германии не вызвали хаоса 23.03.2012

В Германии проходят предупредительные забастовки бюджетников, организованные объединенным профсоюзом работников сферы услуг Ver.di. О времени и месте забастовки, чтобы избежать хаоса, профсоюз предупреждает заранее.
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