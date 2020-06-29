Профсоюз в ФРГ анонсировал забастовку из-за тупика в переговорах о зарплатах госслужащих

Профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di анонсировал 22 сентября первую предупредительную забастовку в связи с тупиковой ситуацией вокруг повышения зарплат занятых на госслужбе в учреждениях федерального и муниципального значения. Как отметил глава Ver.di на федеральном уровне Франк Вернеке (Frank Werneke) в воскресенье, 20 сентября, в Потсдаме, работодатели держат оборону, поэтому стачка "неизбежна". Во вторник к ней подключатся, в первую очередь госслужащие "регионального уровня".

Объединение госслужащих Германии (DBB) поддержало планы Ver.di. Говоря о зашедших в тупик переговорах, председатель DBB Ульрих Зильбербах (Ulrich Silberbach) заявил: "Так мы далеко не продвинемся".

Требования профсоюза

Ver.di требует повышения заработной платы на 4,8 процента, или минимум на 150 евро, в течение двенадцати месяцев. Оплата стажеров и проходящих профобучение должна быть увеличена на 100 евро. Условия работы в предпенсионный период должны быть улучшены, а разница в продолжительности рабочего времени госслужащимих в "новых" и "старых" землях - минимизирована. Новые раунды переговоров запланированы на 22 и 23 октября.

В марте 2019 года бюджетники договорились о повышении зарплат, которое должно было распространиться примерно на 1 млн человек. DBB тогда требовало повысить оплату на 6 процентов, или минимум на 200 евро, и на 100 евро - выплаты практикантам и тем, кто проходит профобучение в госорганах, а также увеличить доплату за работу по субботам сотрудникам больниц до 20 процентов.

Смотрите также:

Как улучшить поиск работы в Германии Будьте реалистом Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.

Как улучшить поиск работы в Германии Полный пакет Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.

Как улучшить поиск работы в Германии Придерживайтесь нормы Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.

Как улучшить поиск работы в Германии Место работы Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.

Как улучшить поиск работы в Германии Заявка по адресу Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.

Как улучшить поиск работы в Германии Знания - хорошо, опыт - лучше На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.

Как улучшить поиск работы в Германии Цифровые навыки Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.

Как улучшить поиск работы в Германии Думайте, что постите Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.

Как улучшить поиск работы в Германии Где искать работу Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке. Автор: Татьяна Вайнман

