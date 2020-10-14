 Обслуживание самолета Лукашенко в Гамбурге идет по плану | Новости из Германии о Германии | DW | 15.10.2020

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Германия

Обслуживание самолета Лукашенко в Гамбурге идет по плану

Представитель компании Lufthansa Technik опроверг сообщение об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает Александр Лукашенко.

Лукашенко спускается по трапу самолета

Лукашенко летал на своем самолете к Путину в Сочи 14 сентября

"Сервисное обслуживание находящихся сейчас у нас в Гамбурге всех самолетов наших клиентов проводится в соответствие с графиком", - такой ответ 15 октября получила DW от официального представителя компании Lufthansa Technik в Гамбурге Вольфганга Райнерта (Wolfgang Reinert) на вопрос о том, правда ли что сотрудники этой фирмы отказались проводить регулярные сервисные работы по обслуживанию самолета Александра Лукашенко.

Ранее украинский информационный портал "ИнфоРезист" под заголовком "СМИ: В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко" сообщил, что "сотрудники Lufthansa Technik не стали обслуживать самолет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко". Аналогичная информация появилась и в целом ряде других СМИ.

Заявление немецкого профсоюза Ver.di

"ИнфоРезист" цитирует заявление местного отделения немецкого профсоюза Ver.di. Это заявление есть в распоряжении DW. В нем и в самом деле говорится о том, что 13 октября в Гамбург прилетел белорусский Boeing 737 с бортовым номером EW-001PA на очередное техобслуживание компании Lufthansa Technik. "Это самолет Лукашенко, который в то же самое время отдает приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси", - пишут профсоюзные активисты.

Белорусские омоновцы избивают демонстранта

Немецкий профсоюз требует прекратить репрессии против демонстрантов в Беларуси

Далее они подробно рассказывают о ситуации в этой стране, о протестах и арестах оппозиционеров, применении властями насилия и пыток, о бесправии рабочих, о нарушениях прав человека, репрессиях против белорусских стачкомов. Ver.di напоминает также о том, что 31 год назад рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге объявили забастовку, чтобы не обслуживать самолет президента Румынии Николая Чаушеску в то время, когда он "велел подавлять протесты рабочих и работниц".

Забастовка в Гамбурге не объявлена

В этот раз, однако, забастовка не объявлена. Профсоюз ожидает лишь, что "администрация Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций в том случае, если сотрудники и сотрудницы откажутся работать с соответствующим самолетом".

Члены профсоюза Ver.di в забастовочных жилетах

Забастовка в Гамбурге не объявлена

А требования Ver.di выдвинул в адрес белорусских властей: прекратить подавление протестов, обеспечить право на забастовку и организацию независимых профсоюзов, освободить всех политзаключенных и восстановить на работе уволенных. "Мы требуем отставки Лукашенко и проведения настоящих демократических выборов", - говорится также в документе.

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    Автор: Владимир Дорохов


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