 Венгрия ввела госрегулирование цен на шесть продуктов питания | Новости из Германии о Европе | DW | 13.01.2022

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Европа

Венгрия ввела госрегулирование цен на шесть продуктов питания

Вмешиваясь в ценообразование продуктов питания, венгерские власти,хотят защитить население от инфляции.

В супермаркете

В супермаркете

За три месяца до парламентских выборов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении государственного регулирования цен на шесть продуктов питания.

"Сегодня мы решили, что вмешаемся в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8-процентной жирности", - заявил Орбан в видеообращении, обнародованном в его аккаунте в Facebook  в среду, 12 января.

Как отметил Орбан, цены на упомянутые им шесть продуктов питания должны вернуться на уровень 15 октября 2021 года. Данное решение вступает в силу в начале февраля. В ноябре прошлого года годовой уровень инфляции  в Венгрии составил 7,4 процента. Это максимальное значение за последние 15 лет.

По данным венгерского статистического ведомства на ноябрь,  цены  в стране возросли за год на шесть процентов. Пшеничная мука подорожала даже более чем на 20 процентов, а растительное масло – почти на 27 процентов.

В Польше из-за инфляции повысили процентные ставки

Незадолго до этого о реализации программы "Антиинфляционный щит", направленной на компенсацию потерь от инфляции для населения, объявила и Польша. Совет по кредитно-денежной политике этой страны во вторник, 11 января, повысил процентные ставки на 0,5 процента, в результате чего базовая процентная ставка Национального банка Польши увеличилась с 1,75 процента до 2,25 процента. Таким образом, польский Центробанк в четвертый раз за последние четыре месяца повысил базовую процентную ставку.

Этот инструмент денежно-кредитной политики Центробанка считается средством сдерживания роста цен. Цель заключается в том, чтобы количество кредитов и, следовательно, количество денег в обращении уменьшилось.

В последнее время  инфляция  в Польше неуклонно растет. По данным польского статистического ведомства, в октябре цены в стране выросли на 6,8 процента, а в ноябре - на 7,8 процента.

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    Автор: Евлалия Самедова


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