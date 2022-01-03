 Годовой уровень инфляции в Турции вырос до максимума с 2002 года | Новости из Германии о Европе | DW | 03.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Годовой уровень инфляции в Турции вырос до максимума с 2002 года

Индекс потребительских цен в декабре в Турции увеличился на 36,08% по сравнению с декабрем 2020 года. Показатель почти в 40% - самый высокий с октября 2002 года, уточнило агентство AFP.

Обменник в Стамбуле

Обменник в Стамбуле (фото из архива)

Годовой уровень инфляции в Турции в декабре 2021 года вырос до максимального с 2002 года. Как сообщил в понедельник, 3 января, Институт статистики Турции, индекс потребительских цен в стране в декабре увеличился на 36,08% по сравнению с декабрем 2020 года. При этом в месячном исчислении прирост составил 13,58%, передало агентство Anadolu.

Индекс цен на отечественную продукцию прибавил еще больше

Индекс цен на отечественную продукцию за аналогичный период добавил 79,89% в годовом и 19,08% - в месячном исчислении.

Показатель в 36,08% - самый высокий с октября 2002 года, уточняет агентство AFP. В ноябре 2002 года, перед приходом к власти Партии справедливости и развития под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана,  инфляция достигала 33,45%. Речь идет о превышении официальных правительственных целевых значений более чем в семь раз.

Валютный кризис  в Турции

Ранее, 31 декабря, Эрдоган призвал граждан страны хранить сбережения в лирах, заверив, что валютный кризис в стране в целом находится под контролем.

В течение 2021 года турецкая национальная валюта потеряла более половины стоимости. Особенно резкое падение началось в ноябре, а к 20 декабря 2021 года курс опустился до исторического минимума - за 1 доллар США приходилось платить до 18,41 лиры, а за 1 евро - 20,74 лиры.

После принятия правительственного пакета мер, предполагающего, в частности, защиту сбережений населения от колебаний валютного курса, лира несколько укрепилась. На 31 декабря доллар стоил 13,32 лиры, а евро - 15,15 лиры, по данным MarketWatch.

Резкое снижение ключевой ставки Центробанка

Аналитики увязывали валютный кризис с правительственными мерами по уменьшению инфляции, в частности путем резкого снижения ключевой ставки Центробанка.

В субботу, 1 января, турецкие власти подняли цены на электроэнергию для домохозяйств и компаний на 50-100%, а также вновь повысили цены на природный газ, что создало дополнительное бремя для экономики в условиях роста инфляции.

Смотрите также:

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 21 тысячи учителей частных школ…

    …лишены лицензий, в их отношении ведется расследование в связи с попыткой переворота в Турции.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    39 теле- и радиокомпаний…

    …лишились лицензий на вещание из-за подозрений в связях с движением Гюлена. Ранее по тем же причинам в Турции были закрыты три информационных агентства, 45 газет и 15 журналов, а также 29 издательств.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    399 сотрудников министерства по делам семьи…

    …и социальной политики Турции были освобождены от своих обязанностей.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 9000 военнослужащих…

    …были задержаны по подозрению в участии в госперевороте. Арестован, в том числе и главнокомандующий ВВС страны Акын Озтюрк, которого считают "формальным предводителем хунты". На сегодня сняты со своих постов почти 1700 военных, среди них 157 генералов и адмиралов, что составляет почти 44 процента высшего командного состава армии.

  • Türkei Binali Yildirim und Hakan Fidan

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Более 100 сотрудников разведки…

    … из Национальной разведывательной организации (MIT) лишились своих должностей. На фото глава MIT Хакан Фидан с турецким премьером Бинали Йылдырымом.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    3049 судей…

    …отстранены от своих обязанностей по решению Верховного совета судей Турции.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 1500 сотрудников министерства финансов…

    …отстранены от работы из-за подозрений в связях с движением политического оппонента Эрдогана, Фетхуллаха Гюлена.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    8777 сотрудников МВД…

    …среди которых 30 губернаторов провинций, лишились своих постов. Всего в Турции 81 провинция. От должностей были также отстранены 88 сотрудников министерства иностранных дел.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    257 сотрудников канцелярии премьер-министра…

    …Бинали Йылдырыма уволены после неудавшейся попытки военного переворота в Турции.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    1577 деканов университетов…

    …уволены в рамках массовых чисток, инициированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министерство образования страны лишилось 15 200 сотрудников, подозреваемых в связях с противниками турецких властей.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    492 сотрудника Диянета…

    … как называют Управление по делам религий Турции, освобождены от своих обязанностей и подозреваются в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    В общей сложности 60 000 жителей Турции...

    ...были арестованы, задержаны, уволены, временно отстранены от должности после провала попытки госпереворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Списки были готовы заранее?

    "То обстоятельство, что сразу после событий появились списки (для арестов. - Ред.), указывает, что они были подготовлены заранее и должны были быть использованы в определенный момент", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:12

Самая страшная профессия в Греции - судмедэксперт

Аудио- и видеофайлы по теме

Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы  

Катастрофа в Турции: в Анталье чрезвычайная ситуация из-за страшных пожаров  

Реклама

Самые читаемые

Reuters: Россия нанесла авиаудар по провинции Идлиб  

Накопления немцев в 2021 году достигли нового рекорда  

Французское шампанское переименовали для российского рынка  