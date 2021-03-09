Новый год: инфляция бьет не только по праздничному столу

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Инфляция в России к концу 2021 года ускорилась и обновила пятилетний максимум. Заметно выросли цены на продукты питания. Это не могло не сказаться на выборе Деда Мороза, заметил Сергей Елкин.
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