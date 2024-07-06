  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаВенгрия

Венгрия неожиданно отказалась принять главу МИД ФРГ Бербок

Сергей Ромашенко
6 июля 2024 г.

Анналена Бербок должна была 8 июля встретиться в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто. Германия заявила, что визит Бербок состоится позднее.

https://p.dw.com/p/4hxUq
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (фото из архива)
Глава МИД ФРГ Бербок не поедет в Венгрию из-за отказа Будапешта принять ееФото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO

Запланированный на понедельник, 8 июля, визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Венгрию не состоится. Венгерская сторона в последнюю минуту отменила ее встречу в Будапеште с главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто, подтвердил МИД ФРГ вечером 5 июля, добавив, что визит Бербок в Будапешт состоится позднее.

Германская стороны выразила сожаление по поводу отмены визита Анналены Бербок. "Серьезный и честный разговор между двумя министрами иностранных дел был бы весьма важен после неожиданного и несогласованного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву", - указал МИД ФРГ.

Провокационный визит Орбана в Москву

Венгрия с 1 июля возглавила по ротации председательство в Евросоюзе. Премьер-министр Венгрии Орбан 5 июля вызвал крайне негативную реакцию со стороны партнеров по ЕС и НАТО несогласованным визитом в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) дала ясно понять, что она расценивает единоличные действия Орбана как угрозу для доверия к Евросоюзу. Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что Орбан ездит к Путину как премьер-министр Венгрии, а не как внешнеполитический представитель Евросоюза.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Краткий обзор - в фотогалерее DW.
Политика24 февраля 2021 г.5 фото
external

Орбан в Кремле: что премьер Венгрии привез Путину после встречи с Зеленским. DW Новости (05.07.2024)

Орбан в Кремле: что премьер Венгрии привез Путину после встречи с Зеленским. DW Новости (05.07.2024)

Виктор Орбан приехал с необъявленным визитом к Владимиру Путину. Причем 2 июля премьер Венгрии побывал в Киеве у Владимира Зеленского, где призвал президента Украины к прекращению огня, чтобы начать мирные переговоры.
5 июля 2024 г.28:55 мин.
Премьер-министр Венрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин

Почему Брюссель и Киев недовольны визитом Орбана в Москву

Почему Брюссель и Киев недовольны визитом Орбана в Москву

Реакция Евросоюза и лидеров стран ЕС на визит Орбана в Москву была более жесткой, чем на его высказывания в Киеве.
Конфликты6 июля 2024 г.