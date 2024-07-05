Киев Орбану: Переговоры об Украине без Украины бессмысленны

Решение Орбана посетить Москву не согласовывалось с Киевом, утверждают в украинском МИДе. Ведомство подчеркивает, что никакие переговоры об Украине без Украины не имеют смысла.

Министерство иностранных дел Украины утверждает, что решение о поездке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, совершенной спустя три дня после его визита в Киев, принималось венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы ведомства, опубликованном в пятницу, 5 июля.

МИД подчеркивает, что для Киева остается незыблемым принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины", и призывает все государства неуклонно его придерживаться. При этом украинское внешнеполитическое ведомство настаивает на том, что "единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира" остается формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским.

В Киеве подчеркнули, что видение мира, основанное на уважении территориальной целостности Украины и Устава ООН, разделяют более ста государств и международных организаций, принявших участие в глобальном саммите мира в Швейцарии. В числе его участников была и Венгрия, напомнили в украинском МИД, назвав формат саммита мира "ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира".

"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Премьер-министра Венгрии в Киев", - заключает пресс-служба МИД Украины.

Орбан не представляет в России интересы ЕС

Ранее в тот же день венгерский премьер прибыл в Москву с необъявленным визитом. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши назвал целью поездки встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ходе этой поездки Виктор Орбан "никоим образом" не будет представлять Евросоюз.

В ходе посещения Киева 2 июля венгерский премьер предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня для начала мирных переговоров с Россией.