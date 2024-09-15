Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота в стране

В Венесуэле задержаны шесть иностранцев, трое из которых - граждане США. По мнению властей, они планировали госпереворот и готовили "акты насилия" против главы Венесуэлы Мадуро и его правительства.

В Венесуэле по обвинению в подготовке государственного переворота задержаны шесть иностранцев. Венесуэльские власти в субботу, 14 сентября, выразили убежденность, что к дестабилизации обстановки в стране причастно правительство США.

Среди задержанных - три гражданина Соединенных Штатов, два обладателя подданства Испании и один гражданин Чехии. По словам министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, иностранцы якобы готовили "акты насилия" против главы страны Николаса Мадуро и его правительства. Правоохранительные органы изъяли у подозреваемых более 400 винтовок американского производства. "Мы знаем, что правительство США связано с этим делом", - заявил министр, отметив также причастность к планированию госпереворота американской и испанской разведслужб, а также венесуэльской оппозиции.

Кроме того, Кабельо упомянул в ходе своей пресс-конференции французских и восточноевропейских наемников, которые якобы тоже планировали нападение на Венесуэлу.

Вашингтон отвергает обвинения о планировании госпереворота в Венесуэле

Представитель Госдепартамента США опроверг все обвинения венесуэльских властей, назвав их "абсолютно ложными". При этом американская сторона подтвердила задержание в Венесуэле военнослужащего ВС США, арест еще двух американцев был назван "неподтвержденным".

Отношения между Каракасом и Вашингтоном обострились после президентских выборов в Венесуэле, состоявшихся в конце июля. Несмотря на международную критику и обвинения оппозиции в фальсификациях результатов голосования, победителем был объявлен Николас Мадуро. США и Европейский Союз отказались признавать легитимность Мадуро, а в стране начались массовые протесты с призывом опубликовать реальные итоги выборов.

В результате этих митингов погибли как минимум 27 человек и еще 192 получили ранения. Около 2400 человек были арестованы. Кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес, в чьей победе на выборах уверены страны Запада, был вынужден бежать из Венесуэлы в Испанию.