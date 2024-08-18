В Венесуэле прошли массовые митинги против Николаса Мадуро

Тысячи людей вышли на улицы в Венесуэле, чтобы выступить против спорных результатов президентских выборов. В митинге в Каракасе приняла участие лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

В Венесуэле прошли многотысячные акции протеста после спорных президентских выборов. На митинге в столице страны, Каракасе, в субботу, 17 августа, также присутствовала лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которая до этого долгое время скрывалась на территории страны, опасаясь ареста.

Мария Корина Мачадо пообещала собравшимся "до конца" бороться против нового президентского срока Николаса Мадуро и заявила, что люди "не уйдут с улиц". Мачадо также призвала венесуэльских силовиков перейти на сторону оппозиции.

Переизбрание Мадуро главой Венесуэлы

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать оппозиционный кандидат Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По разным данным, в ходе протестов в стране были убиты от 23 до 25 человек.

ЕС и США не признали итоги выборов в Венесуэле

США официально заявили о признании победителем на выборах кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Госсекретарь страны Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство "начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа".

Кроме того, Соединенные Штаты в ходе тайных переговоров предложили Николасу Мадуро добровольно отказаться от поста президента Венесуэлы в обмен на амнистию. Об этом со ссылкой на источники сообщала газета The Wall Street Journal (WSJ). На пресс-конференции 9 августа Мадуро попросил Соединенные Штаты "не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы", отметив при этом, что открыт для переговоров с Вашингтоном, если тот проявит к нему уважение.

Евросоюз призвал к независимому пересмотру протоколов выборов со стороны международно признанного органа. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию, после чего его режим стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.