 Вена вновь признана самым удобным городом в мире | Новости из Германии о Европе | DW | 23.06.2022

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Европа

Вена вновь признана самым удобным городом в мире

Столица Австрии возглавила рейтинг самых удобных для жизни городов в третий раз, как в 2018 и 2019 годах. На втором месте столица Дании Копенгаген, на третьем - швейцарский Цюрих.

Овощной рынок Нашмаркт в центре Вены

Овощной рынок Нашмаркт в центре Вены

Столица Австрии Вена в третий раз признана самым удобным для жизни городом в мире, согласно ежегодному рейтингу Economist Intelligence Unit (EIU) - ​​ аналитического подразделения британского журнала The Economist, опубликованному в четверг, 23 июня. Ранее Вена возглавляла этот список в 2018 и 2019 годах. Столь привлекательной Вену делают стабильные условия, хорошая инфраструктура и система здравоохранения, а также множество возможностей в сфере культуры и досуга.

Согласно рейтингу EIU, второе место среди самых удобных городов занимает столица Дании Копенгаген, а на третьем - швейцарский город Цюрих. Самым удобным для жизни немецким городом оказался Франкфурт-на-Майне, оказавшийся на седьмом месте. Киев в этом году в исследовании не учитывался в связи с российским вторжением в Украину. 

Самые дорогие города мира

Ранее, в декабре 2021 года, израильский мегаполис Тель-Авив был признан самым дорогим городом мира по результатам исследования EIU, сравнивавшего стоимость жизни в 173 городах планеты. Второе место в этом рейтинге разделили Париж и Сингапур, третьего места не было, а на четвертом оказался швейцарский Цюрих.

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    Автор: Пиа Бехме, Светлана Савченко


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