Великобритания начнет производить свое ядерное топливо

Британия займется производством топлива на основе высокообъемного низкообогащенного урана, на рынке которого сейчас доминирует Россия.

Великобритания инвестирует 300 млн фунтов стерлингов (около 348,5 млн евро) в создание программы по производству топлива на основе высокообъемного низкообогащенного урана (High-Assay Low-Enriched Uranium, HALEU). Цель инициативы - снизить глобальную зависимость от поставок этого вида топлива из РФ, сообщается на официальном сайте правительства Великобритании в воскресенье, 7 января.

Первый завод по производству топлива на основе HALEU в Великобритании должен начать работу в начале 2030-х гг, следует из заявления. Кроме того, страна направит 10 млн фунтов стерлингов (около 11,6 млн евро) на исследования в области других видов современного ядерного топлива.

Топливо на основе HALEU обогащено до уровня от пяти до 20 процентов, в то время как большинство действующих в настоящее время атомных электростанций работают с ураном, обогащенным лишь на пять процентов, отмечает AFP. Тем не менее в последние годы разработки в сфере HALEU привлекают все больше внимания на энергетическом рынке - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) называет его "топливом будущего".

Великобритания хочет потеснить Россию с рынка ядерного топлива

Одна из главных особенностей HALEU - его можно использовать в более компактных модульных реакторах на атомных электростанциях, что, в свою очередь, делает проще и дешевле процесс постройки самих АЭС, отмечает государственный секретарь по энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Клэр Коутиньо.

На данный момент этот вид топлива производится лишь в США и России, однако США не экспортируют его из-за малых мощностей производства. Россия является монополистом на рынке, но Великобритания "не позволит Путину требовать выкуп за ядерное топливо" и намерена вытеснить его с глобальных рынков, также занявшись экспортом уранового топлива, заявила Коутиньо.

Ситуация на энергетических рынках осложнилась из-за действий РФ после начала войны против Украины. Так, Москва потребовала от покупателей из "недружественных стран" оплачивать поставки российского газа в рублях, спровоцировав скачок цен на топливо. Позднее российский концерн "Газпром" прекратил поставки газа в ряд стран Европы.

Ядерное топливо из РФ при этом до сих пор не попало под санкции ЕС - от этих поставок полностью зависят АЭС таких стран Европы как Словакия и Венгрия.

HALEU поможет достичь углеродной нейтральности

Планы Лондона на производство топлива на основе HALEU соответствуют глобальным целям по достижению углеродной нейтральности, отметила Коутиньо. Страна следует подписанному ранее соглашению по климату, которое предполагает отказ от ископаемых видов топлива.

Великобритания намерена достичь этих целей уже к 2035 году, а к 2050-му - покрыть четверть потребностей страны в электроэнергии за счет работы АЭС.

При этом атомные электростанции как альтернативу ископаемым видам топлива рассматривают не все страны, стремящиеся к углеродной нейтральности. В Германии даже на фоне войны РФ против Украины и "газового шантажа" весной 2023 года отключила последние работавшие АЭС. Правительство страны делает ставку на возобновляемые источники энергии, заявлял позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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