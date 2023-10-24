На полигонах "Прудбой" и "Тоцкий" нашли "пыточные ямы"

На полигонах "Прудбой" в Волгоградской области и "Тоцкий" в Оренбургской области, где перед отправкой на войну в Украину проходят обучение добровольцы, найдены "пыточные ямы". Расследование об этом во вторник, 24 октября, опубликовало издание "Важные истории".

Журналисты "Важных историй" и аналитическая группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщили о наличии на упомянутых полигонах специально вырытых в земле ям, куда провинившихся добровольцев сажают за нарушение дисциплины. Данный факт расследователи подтвердили спутниковыми снимками и рассказами бывших военных.

Добровольцев держали в яме от нескольких дней до недели

По словам экс-военного Сергея, который проходил обучение на полигоне "Прудбой" в июне 2023 года, в ямы часто сажали добровольцев, пойманных на пьянстве. Срок заточения длился от нескольких дней до недели. Мужчина утверждает, что перед погружением в яму военная полицияизбивала провинившихся, а один из его сослуживцев умер после отбытия наказания под землей. Однако независимых подтверждений этому инциденту расследователи не нашли.

О существовании таких же "пыточных ям" на территории полигона "Тоцкий" рассказал дезертировавший российский военный Виктор. По его словам, в ямы сажали только самых буйных нарушителей дисциплины. "Избивали, кидали в яму на улице, закрывали крышкой, и все", - утверждает Виктор.

Аналитик CIT, основываясь на спутниковых снимках, подтвердил наличие ям на полигоне "Тоцкий", но не смог, как в случае с "Прудбоем", сделать однозначный вывод об их назначении. По мнению специалиста, они вполне могут являться учебным местом.

Оба полигона в 2023 году посещал с проверками заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а в "Прудбой", который считается лучшим полигоном страны, приезжал с визитом и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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