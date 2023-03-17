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Американский дрон RQ-4 Global HawkФото: Imago/N. Lipscom
КонфликтыУкраина

США направили в Черноморский регион новый дрон

Евгений Жуков
19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 марта.

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На 387-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 марта (время московское).

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Латвия внесла в список лиц персон нон грата за поддержку войны в Украине еще 35 россиян. По данным Министерства иностранных дел в Риге, речь идет об артистах, журналистах, блогерах и других общественных деятелях. В заявлении латвийского МИД указывается, что им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

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Комендантский час в Киеве и Киевской области планируется сократить на 1 час: с 26 марта он, веорятно, будет действовать не с 23.00, а с полуночи до 5.00. Как сообщила Киевская городская военная администрация, соответственно продлится работа метро и наземного транспорта, а также магазинов и ресторанов. "После решения вопроса по усовершенствованию системы инженерных заграждений, сейчас продолжается процедурное согласование по срокам и порядку изменения продолжительности комендантского часа в Киеве", - отмечается в сообщении.

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США направили в сторону аннексированного Крыма новый разведывательный беспилотник - данные Flightradar24 свидетельствуют, что дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10, взлетевший с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания, вошел в акваторию Черного моря, некоторое время находился в воздушном пространстве Румынии, а затем переместился в восточную часть моря.

Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков истребителей Су-27, атаковавших 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper в международных водах Черного моря, что привело к его крушению. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил тогда, что это стало "результатом глубокой некомпетентности" пилотов.

Хроника событий 17 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 марта 14.00 - 23.59 >>>

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