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Фото: Dylan Stewart/Image of Sport/Newscom/picture alliance
ПолитикаСША

США выложили видео с разбившегося американского беспилотника

Сергей Ромашенко
19 мин. назад

На видеозаписи видно, как российский истребитель сбрасывает топливо перед дроном. США обвинили пилотов РФ в небезопасном и непрофессиональном перехвате.

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Командование вооруженными силами США в Европе в четверг, 16 марта, опубликовало рассекреченное видео с американского беспилотника MQ-9 Reaper, разбившегося в Черном море 14 марта. По утверждению командования, два российских истребителя Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный" перехват разведывательного дрона ВВС США, находившегося в международном воздушном пространстве над Черным морем.

По версии США, один из истребителей дважды сбросил топливо перед дроном, а затем ударил беспилотник, повредив один из его винтов. После этого, как утверждается, американским ВВС пришлось затопить поврежденный дрон. В Госдепартаменте США ранее выразили мнение, что столкновение российского самолета с американским беспилотником, вероятно, произошло непреднамеренно в результате "некомпетентности российских пилотов".

Версия российского Минобороны

Министерство обороны России подтвердило факт крушения беспилотника, но не сообщило о столкновении. Глава министерства Сергей Шойгу заявил, что причиной инцидента стало несоблюдение США зоны ограничения полетов, установленной РФ из-за "спецоперации". В Кремле утверждали, что "физического контакта" между самолетом и дроном не было.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил, что Россия попытается поднять обломки дрона со дна Черного моря. По данным источников американской телекомпании ABC News, российские военные, вероятно, их уже достали. Какие именно части дрона удалось поднять со дна, неизвестно.

В Вашингтоне заявляли, что США приняли меры по защите дрона. Источники телеканала CNN утверждали, что все секретные данные были дистанционно удалены с беспилотника.

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