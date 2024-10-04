В Воронежской области произошел пожар на нефтебазе

В Аннинском районе Воронежской области в ночь на пятницу, 5 октября, произошел пожар на нефтебазе. По словам губернатора региона Александра Гусева, горит пустая цистерна, поврежденная обломками сбитого беспилотника. На месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Гусев.

Очевидцы утверждают, что пожар произошел на нефтебазе ООО "Аннанефтепродукт", расположенной в поселке городского типа Анна. За несколько часов до сообщений о пожаре в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Пожар в районе Курской АЭС "из-за сбитого БПЛА"

В минувший четверг о пожаре в пяти километрах от Курской атомной электростанции (АЭС) в результате крушения дрона сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Взрывы произошли в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к АЭС, подчеркнул глава региона. В пресс-службе "Росатома" заявили, что станция продолжает работу в штатном режиме, радиационный фон на объекте находится в пределах нормы.

Прокремлевские Telegram-каналы Mash и Shot обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке атаковать Курскую АЭС ракетами и беспилотниками. Украинская сторона причастность к инциденту отрицает.