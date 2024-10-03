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Россия нанесла по Украине массированный удар дронами

Сергей Куприков
3 октября 2024 г.

Российские войска запустили по территории Украины 105 беспилотников. В свою очередь 113 украинских дронов атаковали российские регионы.

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БПЛА Shahed-136
БПЛА Shahed-136 Фото: Middle East Images/picture alliance

Российские войска в ночь на четверг, 3 октября, запустили по территории Украины 105 беспилотников типа Shahed, заявили в Воздушных силах ВСУ. Как говорится в сообщении, силы ПВО Украины сбили 78 дронов над Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областями. Еще 23 дрона "локационно потеряны", один беспилотник улетел в сторону Беларуси. 

В Киеве воздушная тревога продолжалась более пяти с половиной часов, сообщили в городской администрации. На подлете к городу и над ним сбиты около пятнадцати беспилотников. Обломки дронов упали в пяти районах украинской столицы. По данным главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, никто не пострадал, разрушений нет. От падения обломков в трех районах загорелась трава, все пожары были ликвидированы.

В Полтавской области обломки беспилотников повредили несколько строений в Лубенском и Кременчугском районах. 

113 беспилотников атаковали регионы России

Российские регионы в ночь на 3 октября атаковали 113 украинских беспилотников, объявили в Минобороны РФ. 

По данным ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 73 беспилотника над территорией Белгородской области, 25 - над Воронежской областью, 14 - над Курской и один - над Брянской. 

В результате атаки беспилотников в Старом Осколе была ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. При падении обломков дронов в трех частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Губернатор Воронежской областиАлександр Гусев отчитался, что на территории четырех муниципалитетов уничтожено и подавлено около трех десятков украинских беспилотников. По его словам, пострадавших нет. В четырех домовладениях повреждены заборы и остекление, добавил он. 

Утром 3 октября в Росавиации сообщили, что временно не принимает и не отправляет рейсы аэропорт Казани. По информации Telegram-канала Baza, план "Ковер" был введен из-за угрозы атаки беспилотников.  

Позже в Росавиации заявили, что ограничения на прием и вылет самолетов введены также в аэропорту Нижнекамска.

Последний раз массированная атака дронов на российские регионы произошла 29 сентября. Тогда, по данным МО России, были сбиты 125 украинских беспилотников. Украинские военные заявили в тот же день о поражении "арсенала хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения" ВС РФ в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.

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