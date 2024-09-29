ВСУ заявили об успешном ударе по ракетному арсеналу в РФ

Украинские военные заявили о поражении склада ракет в Волгоградской области. По данным СМИ, при этом использовались 120 дронов-камикадзе. На территории арсенала продолжается пожар и детонация ракет, сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские военные заявили о поражении в ночь на воскресенье, 29 сентября, "арсенала хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения" ВС РФ в поселке Котлубань Волгоградской области РФ. На территории склада "продолжается пожар и детонация ракет", сообщил Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

В посте отмечается, что объект имел сильное прикрытие средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, однако ВСУ успешно выполнили боевое задание. Украинское издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник в украинской разведке пишет, что для нанесения этого удара использовалось 120 дронов-камикадзе украинского производства.

Операция была проведена совместно с подразделениями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в украинском Генштабе. По информации украинских военных, накануне на склад прибыл эшелон с иранскими ракетами.

Российская сторона не подтвердила и не опровергла информацию об ударе по арсеналу в Котлубани и его последствиях.

Ночной обмен ударами

Об атаках беспилотников в ночь на 29 сентября сообщали власти Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. В Воронеже, по словам губернатора региона Александра Гусева, дрон попал в многоэтажный дом, при этом никто не пострадал. Российские Telegram-каналы, кроме того, писали о взрывах возле военного городка под Ейском, где находится аэродром ВМФ РФ.

Российское Минобороны отчиталось о ликвидации за ночь 125 беспилотников: по данным ведомства, 67 из них были сбиты в Волгоградской области, по 17 - в Белгородской и Воронежской, 18 - в Ростовской.

Войска РФ той же ночью нанесли удар по Запорожью. Как сообщили в МЧС Украины, на город было сброшено 13 авиабомб, в результате было повреждено несколько домов. По последним данным Запорожской областной военной администрации, пострадали 16 человек. Поисково-спасательные работы завершены.