 В водах ФРГ завершена укладка очередного участка ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 28.12.2020

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Германия

В водах ФРГ завершена укладка очередного участка "Северного потока - 2"

Укладка труб на участке длиной 2,6 километра в особой экономической зоне ФРГ завершена. В январе оператор "Северного потока - 2" рассчитывает приступить к работам в водах Дании.

Трубы для газопровода Северный поток - 2

Трубы для газопровода "Северный поток - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" в германских водах продолжается. Укладка труб завершена на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне ФРГ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG информагентству dpa в понедельник, 28 декабря.

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

Работы возобновились в декабре после почти годового перерыва. В середине января оператор планирует приступить к работам в водах Дании.

Бурные дискуссии и попытка США расширить санкции

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Соединенные Штаты в декабре включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.

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    Автор: Андрей Гурков


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