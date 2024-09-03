В Венесуэле выдали ордер на арест оппозиционера Гонсалеса

Судья в Венесуэле выдал ордер на арест кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже.

Судья в Венесуэле, в компетенцию которого входят дела о терроризме, выдал ордер на арест кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже. Фотографию документа разместила в понедельник, 2 сентября, прокуратура в Каракасе .

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее объявил о проведении расследования в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, напоминает агентство dpa.

"Власти потеряли всякое представление о реальности"

Выдача ордера на арест Гонсалеса, как отмечает агентство, означает серьезную эскалацию репрессий со стороны Николаса Мадуро против оппозиции после спорных выборов.

"Они (власти. - Ред.) потеряли всякое представление о реальности", - в свою очередь написала Мачадо в соцсети X. "Угрожая избранному президенту (оппозиция считает им Гонсалеса. - Ред.), они только добьются большей сплоченности и усиления поддержки Эдмундо Гонсалеса со стороны венесуэльцев и всего мира", - добавила она.

Гонсалес - дипломат в отставке, - который в последний момент заменил в бюллетене лидера оппозиции Мачадо, скрывается с момента, когда стало известно о спорных результатах выборов, указывает агентство AFP.

Переизбрание Мадуро в Венесуэле

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По разным данным, в ходе протестов в стране были убиты от 23 до 27 человек.

ЕС и США не признали итоги выборов

США официально заявили о признании победителем на выборах кандидата от оппозиции Гонсалеса. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство "начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа".

Евросоюз призвал к независимому пересмотру протоколов выборов. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию, после чего его режим стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.

Генпрокуратура Венесуэлы 2 сентября потребовала выдать ордер на арест Гонсалеса, после того как тот не ответил на три вызова в суд для дачи показаний по поводу оппозиционного сайта, опубликовавшего результаты выборов. Мадуро занимал пост президента Венесуэлы с 2013 года.