 В Великобритании убит депутат парламента | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2021

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Европа

В Великобритании убит депутат парламента

На представителя Консервативной партии Дэвида Эмесса напали с ножом, когда он встречался с избирателями. Политик скончался от ранений. Ему было 69 лет.

Дэвид Эмесс

Дэвид Эмесс

Член британского парламента от правящей Консервативной партии, 69-летний Дэвид Эмесс скончался после нанесения ему нескольких  ножевых ранений. Нападение было совершено в пятницу, 15 октября, примерно в 12.05 по местному времени во время встречи политика с избирателями в методистской церкви в его родном городе Ли-он-Си в графстве Эссекс неподалеку от Лондона, сообщает dpa со ссылкой на британские СМИ.

Полиция уже арестовала подозреваемого, но информация о личности нападавшего и подоплеке  теракта  пока нет. Известие о нападении вызвало бурную реакцию в Великобритании. Джастин Портал Уэлби, архиепископ Кентерберийский, написал в Twitter, что он "шокирован" случившимся и молится за родственников и сотрудников Эмесса.

"Если мы хотим сохранить нашу демократию, избранные нами народные представители должны иметь возможность жить и работать, не опасаясь  насилия  или запугивания", - подчеркнул священнослужитель.

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    Автор: Илья Коваль


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