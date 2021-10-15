В Великобритании убит депутат парламента

Член британского парламента от правящей Консервативной партии, 69-летний Дэвид Эмесс скончался после нанесения ему нескольких ножевых ранений. Нападение было совершено в пятницу, 15 октября, примерно в 12.05 по местному времени во время встречи политика с избирателями в методистской церкви в его родном городе Ли-он-Си в графстве Эссекс неподалеку от Лондона, сообщает dpa со ссылкой на британские СМИ.

Полиция уже арестовала подозреваемого, но информация о личности нападавшего и подоплеке теракта пока нет. Известие о нападении вызвало бурную реакцию в Великобритании. Джастин Портал Уэлби, архиепископ Кентерберийский, написал в Twitter, что он "шокирован" случившимся и молится за родственников и сотрудников Эмесса.

"Если мы хотим сохранить нашу демократию, избранные нами народные представители должны иметь возможность жить и работать, не опасаясь насилия или запугивания", - подчеркнул священнослужитель.

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