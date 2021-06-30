Нападение в Вюрцбурге: как жертва праворадикалов стал убийцей

Совершенно нормальный парень - разговорчивый и дружелюбный. Таким в сентябре 2018 года журналистке Йоханне Рюдигер (Johanna Rüdiger) показался Абдирахман Й. (Abdirahman J.). Тогда она и представить себе не могла, что спустя всего три года 24-летний выходец из Сомали будет задержан в связи с нападением на прохожих с ножом в центре баварского города Вюрцбург.

Жертвами трагического инцидента, произошедшего вечером 25 июня 2021 года, стали три женщины - 1939, 1972 и 1996 года рождения. Еще несколько человек получили ранения. Полиции удалось задержать злоумышленника: сейчас он находится в одной из баварских тюрем.

"Он вел себя абсолютно нормально"

В 2018 году Рюдигер - ныне редактор DW - делала репортаж о правых экстремистах по заданию медиагруппы Funke. Абдирахман и его друг - выходец из Афганистана - поведали ей о том, что подверглись нападению со стороны праворадикалов, во время которого афганца даже ранили.

В центре Вюрцбурга после нападения

Для беседы молодые люди пригласили журналистку к себе домой: "Они пожарили курицу, предложили мне поужинать, все было абсолютно нормально". Только друг Абдирахмана выглядел очень напуганным, вспоминает Рюдигер: "Сомалиец говорил за двоих, хотя и не очень хорошо владел немецким".

Абдирахман, который тогда жил в восточной части ФРГ, чувствовал угрозу со стороны правых экстремистов и хотел уехать на запад Германии. "У меня не сложилось впечатления, что у него были проблемы с психикой, он вел себя абсолютно адекватно", - рассказывает Рюдигер.

Преступление имело исламистскую подоплеку

Как же на первый взгляд совершенно обычный парень стал подозреваемым в убийстве нескольких человек, да еще и совершенных с такой жестокостью? Нападавший перерезал горло своим жертвам.

Глава баварского правительства Маркус Зёдер на траурной церемонии в Вюрцбурге

"Для человека его возраста три года - это относительно большой срок. За это время многое могло произойти", - считает профессор социальной психологии Марбургского университета Ульрих Вагнер (Ulrich Wagner). Могли ли у Абдирахмана возникнуть серьезные психические расстройства? Или же он радикализовался и стал убежденным исламистом?

У следствия пока нет окончательного ответа на эти вопросы, однако предполагается, что злоумышленник руководствовался исламистским мотивом. По свидетельствам очевидцев, во время нападения мужчина кричал: "Аллах акбар!" Кроме того, находясь после задержания в городской клинике Вюрцбурга, сомалиец называл свой поступок "джихадом".

Психические заболевания и радикализация - две стороны одной медали

Как рассказал прокурор из Бамберга Вольфганг Грюндлер (Wolfgang Gründler), обвиняемый не имеет других судимостей. Однако у полиции есть свидетельства об инциденте, случившемся в 2015 году. Тогда мужчина стал участником словесной перепалки с сотрудниками и другими жильцами приюта для бездомных в Вюрцбурге, в котором его поселили. Во время спора сомалиец "схватился за нож", однако никого не поранил. После этого инцидента он какое-то время находился в психиатрической клинике.

Ульрих Вагнер

Профессор социальной психологии Вагнер подчеркивает, что психические заболевания и экстремистские взгляды не являются взаимоисключающими факторами. Совсем наоборот: одно обычно накладывается на другое. Когда человек дезориентирован, испытывает неуверенность и психологический дискомфорт, исламистские или праворадикальные группы легко могут этим воспользоваться, предложив ему помощь и простые ответы на сложные вопросы.

"Так появляются люди, готовые применить насилие", - отмечает эксперт. В ряде случаев приобщение к радикальной идеологии происходит только в интернете, без контактов с исламистами в реальной жизни, добавляет он.

Депортация беженцев только усугубит проблему

По сведениям полиции, подозреваемый в нападении в Вюрцбурге прибыл в Германию в 2015 году из Сомали, где продолжается гражданская война. Его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено, однако он получил субсидиарную защиту, то есть временное право на нахождение в стране.

Ульрих Вагнер отмечает, что вынужденное бегство из своей страны, несправедливость и насилие могут усугубить уже имеющиеся у человека психические расстройства: "Неопределенный миграционный статус также может негативно повлиять на ситуацию. Это не должно служить оправданием преступных действий, однако может усилить у человека чувство неуверенности и, как следствие, сделать его более уязвимым для экстремистской пропаганды".

После нападения в Вюрцбурге немецкие политики правого толка требуют ужесточить законодательство ФРГ в сфере предоставления убежища и депортировать мигрантов, совершающих преступления на территории Германии.

"Попытка решить проблемы молодых беженцев с помощью угрозы депортации не поможет предотвратить преступления, а только ухудшит ситуацию", - уверен Вагнер. Вполне вероятно, что люди снова начнут искать возможность покинуть страну своего происхождения и в итоге вернутся в Германию, настроенными еще более радикально, полагает он. "Это не профилактика, а игра с огнем", - резюмирует эксперт.

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