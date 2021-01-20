 Новый президент США Джо Байден принес присягу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.01.2021

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Мир

Новый президент США Джо Байден принес присягу

Байден принес присягу в качестве 46-го президента Соединенных Штатов Америки. Его предшественник Дональд Трамп отказался принять участие в церемонии инаугурации.

Джо Байден приносит присягу

Джо Байден приносит присягу

В ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне новый президент США Джо Байден принес присягу на Библии. В своей инаугурационной речи в среду, 20 января, он пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое американское общество и преодолеть политические разногласия.

Заявив о "триумфе демократии" в связи со своей победой на выборах, новый глава Белого дома обещает усилить борьбу с расизмом и внутренним терроризмом. По его словам, стране предстоит много сделать, много исправить и много восстановить.

Джо Байден пообещал исправить отношения с союзниками США. Под его руководством Америка вновь выступит за решение глобальных проблем вместе с партнерами, сказал он. Мы будем работать вместе с остальным миром над тем, как ответить на вызовы не вчерашнего дня, а на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня и можем столкнуться завтра, подчеркнул президент.

Новый вице-президент Камала Харрис принесла присягу непосредственно перед Джо Байденом.

В празднестве перед западным крылом здания Конгресса приняли участие многочисленные почетные гости, в том числе экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Присутствовали также бывший вице-президент Майк Пенс, депутаты парламента, будущие министры и прочие известные личности. Национальный гимн США исполнила певица Lady Gaga.

Ушедший с поста главы Белого дома Дональд Трамп улетел из Вашингтона незадолго до начала церемонии, он отправился в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде.

После того как две недели назад сторонники Трампа штурмовали Капитолий, инаугурация проходит при усиленных мерах безопасности. Здание Конгресса оцеплено, за порядком следят около 25 тысяч солдат Национальной гвардии.

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  • фасад Капитолия

    Инаугурация Трампа: как это было

    Пять президентов

    Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января на Капитолийском холме в Вашингтоне. На сцене присутствовали четыре бывших главы Белого дома - Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, который в этот день официально передал Трампу президентские полномочия.

  • протестующие в Вашингтоне

    Инаугурация Трампа: как это было

    Протесты

    По оценкам правоохранительных органов, торжественную церемонию посетили около 900 тысяч человек, включая протестующих. В день инаугурации в Вашингтоне прошли массовые демонстрации американцев, недовольных победой Трампа на выборах. Протесты переросли в беспорядки, около 100 человек были задержаны.

  • Майкл Пенс

    Инаугурация Трампа: как это было

    Сначала вице-президент

    Первым присягу принес новый, 48-й вице-президент США Майкл Пенс. После этого председатель Верховного суда Джон Робертс привел к присяге 45-го президента Соединенных Штатов.

  • Трамп принимает присягу

    Инаугурация Трампа: как это было

    Две Библии

    Дональд Трамп присягал сразу на двух Библиях. Первая - та, с которой 156 лет назад произносил президентскую клятву Авраам Линкольн. Вторая книга была подарена Трампу его матерью в 1955 году.

  • Мелания Трамп с сыном

    Инаугурация Трампа: как это было

    Под звуки дождя

    После присяги Дональд Трамп выступил с первой речью в качестве президента США. Одновременно с началом его выступления пошел мелкий дождь.

  • Дональд Трамп

    Инаугурация Трампа: как это было

    America first

    "Америка - прежде всего" - эта фраза стала центральной в речи Трампа. По его мнению, раньше США "вкладывали деньги в зарубежную промышленность", "защищали границы других стран" и "тратили триллионы долларов за океаном" в ущерб собственной промышленности, армии и инфраструктуре. Но теперь все изменится, пообещал новый американский лидер.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

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Lady Gaga исполнит на церемонии инаугурации Джо Байдена гимн США, а Лопес выступит с сольной программой. Программу "Празднующая Америка" будет вести Том Хэнкс.  

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