В Украине запретили связанные с РФ географические названия

Закон вступит в силу через три месяца. Им запрещается предоставлять географическим объектам названия, "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие Россию".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", который запрещает предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями. Соответствующая информация появилась в пятницу, 21 апреля, на сайте Верховной рады Украины.

Законом запрещается предоставлять географическим объектам названия, "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие Россию".

"Чтобы уменьшить вляиние РФ на внутреннюю политику Украины"

В частности, речь идет о российских памятных местах, датах, событиях, деятелях, которые осуществляли агрессию против Украины или другой страны, а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.

Как считают украинские парламентарии, внесшие закон на рассмотрение Рады, его принятие призвано уменьшить влияние РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, а также создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.

Закон вступит в силу через три месяца.

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