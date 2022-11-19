В Украине за военные преступления осуждены уже 12 россиян

На 270-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 20 ноября (время московское).

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В результате обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадала женщина, у нее осколочные ранения ног, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, были повреждены шесть частных домов.

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Командование российских войск в Украине планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные при отступлении с правого берега Днепра в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях, утверждает Генштаб ВСУ. "Мобилизованные люди, из которые в основном состоят эти формирования, очень расстроены перспективами реализации указанных планов", - говорится в ежедневной сводке . В Луганской области российские силы установили дополнительные блокпосты для выявления и задержания дезертиров, пишет Генштаб.

Киев: Москва не делала предложений о переговорах

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает попытки Запада после крупных военных побед Киева убедить Украину в необходимости переговоров с Москвой "странными" и равносильными требованию капитуляции. Об этом он заявил в интервью агентству AFP. "Когда инициатива на поле боя принадлежит вам, немного странно получать предложения вроде: вы все равно не сможете сделать все военными средствами, вам нужно вести переговоры", - сказал он. По его словам, это будет означать, что страна, "которая возвращает свои территории, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает".

По словам Подоляка, Москва не делала Киеву "никакого прямого предложения" о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже поднимая вопрос о возможности прекращения огня.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил газете The Guardian, что российские власти официально не обращались к Киеву по вопросу проведения мирных переговоров, передают "Українські новини". "У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах", - заявил Ермак, подчеркнув, что переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока она не выведет из Украины свои войска.

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Институт изучения войны (ISW) собрал сообщения о перемещении российских сил и констатирует, что российские войска начинают укреплять свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей личным составом, переброшенным из Херсонской области, и мобилизованными военнослужащими. Военные аналитики полагают, что российская армия продолжит использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных операций в Донецкой области и удержания оборонительных позиций в Луганской области.

В ближайшие недели Россия, вероятно, направит на войну дополнительные силы, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили обучение в Брестской области Беларуси, говорится в ежедневной сводке ISW .

В Украине за военные преступления осуждены уже 12 россиян

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На деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей за последние два месяца обнаружено более 700 тел убитых, 90 процентов из которых - гражданские. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

По его словам, за совершение военных преступлений в Украине осудили уже 12 российских военнослужащих. Подозрения в совершении военных преступлений предъявлены 216 военнослужащим РФ, из них 17 - военнопленные, остальным подозрение объявлено заочно. Среди преступлений, в которых подозревают россиян, - нападения на населенные пункты, жестокое обращение с гражданскими (73 подозреваемых), умышленные убийства гражданских (35 подозреваемых), сексуальное насилие (6 военным объявлено подозрение, из них один заподозрен еще и в убийстве).

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Потеря Херсона стала для России серьезным ударом, но позволила высвободить около 20 000 военнослужащих, чтобы перебросить их на другие фронты, в том числе - в восточную часть Донецкой области, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание указывает, что украинские силы готовятся к новому наступлению там, когда войска, выведенные из Херсона, присоединятся к мобилизованным, задействованным в боях в Донбассе.

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Назначенный оккупационными властями "мэр" Энергодара Александр Волга отстранен от должности указом "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого, передает ТАСС со ссылкой на источник в "администрации" региона. "Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области", - указал собеседник агентства. Сам Волга не подтвердил информацию об увольнении, заявив ТАСС, что находится в отпуске.

WP: РФ заключила с Ираном соглашение о начале производства сотен БПЛА

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После нескольких недель обстрела украинских городов беспилотниками иранского производства Москва негласно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен БПЛА на территории РФ, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на новые разведданные, полученные американскими и другими западными агентствами безопасности. Российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, Москва быстро продвигается вперед к получению разработок и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев, сообщили изданию три источника.

Хроника событий 19 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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