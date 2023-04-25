В Украине арестованы активы жены Виктора Медведчука

Объем арестованных активов Оксаны Марченко составил более одного миллиарда гривен (27 млн долларов). Ранее в Украине уже было арестовано имущество супруги Медведчука на 6 млрд гривен.

Суд в Украине арестовал активы супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко на более чем один миллиард гривен (более 27 млн долларов), сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник, 25 апреля. По данным ведомства, речь идет о 13,7% акций "Запорожского завода ферросплавов" - крупнейшего в Европе металлургического предприятия.

Согласно СБУ, Марченко владела этими активами через четыре офшорные компании. "Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе СБУ напомнили, что ранее власти Украины уже арестовали имущество Марченко на общую сумму более шести млрд гривен.

Оксана Марченко - третья по счету жена Виктора Медведчука. В Украине ее подозревают в финансировании российских силовых ведомств. 23 февраля суд арестовал ее активы на сумму более 5,6 млрд гривен (около 152 млн долларов). После этого украинские власти еще минимум дважды сообщали об аресте различного имущества Марченко.

В апреле власти Украины объявили Марченко в розыск. Супруга Виктора Медведчука предположительно проживает в Москве.

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