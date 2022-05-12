 В Турине станут известны все финалисты ″Евровидения-2022″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.05.2022

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Культура и стиль жизни

В Турине станут известны все финалисты "Евровидения-2022"

По итогам второго полуфинала конкурса, который состоится вечером в четверг, 12 мая, определятся все участники финального шоу. Оно пройдет в Италии в субботу, 14 мая.

Фаворит второго полуфинала Евровидения-2022 Корнелия Якобс из Швеции на сцене конкурса в Турине

Фаворит второго полуфинала "Евровидения-2022" Корнелия Якобс из Швеции на сцене конкурса в Турине

Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022" пройдет в Турине вечером в четверг, 12 мая. Он начнется в 22.00 по московскому времени. 18 участников разыграют последние десять путевок в финал "Евровидения". По данным букмекеров, фаворит этого этапа конкурса - представительница Швеции Корнелия Якобс. Хорошие шансы на выход в финал - у финской группы The Rasmus, исполнителей от Польши Охмана и Эстонии Стефана, сербской певицы Konstrakta и Шелдона Райли из Австралии, также участвующей в "Евровидении".

Другие участники финала "Евровидения-2022"

Первые 10 путевок в финал были разыграны 10 мая. В него, в частности, прошли главный фаворит нынешнего "Евровидения", украинская группа Kalush Orchestra, а также Роза Линн из Армении, Моника Лю из Литвы, Аманда Георгиади Тенфьорд от Греции, молдавский коллектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers.

Германии не требуется проходить через отборочное сито полуфиналов. Вместе с четырьмя другими крупнейшими донорами Европейского вещательного союза (организатора конкурса) - Великобританией, Италией, Испанией и Францией - немцы номинируют своего участника сразу в решающий тур "Евровидения". Россия и Беларусь в конкурсе не выступают. Россию отстранили от него на следующий же день после нападения на Украину. Участие Беларуси было приостановлено в 2021 году из-за нарушений правил "Евровидения". Это означает, что обе страны не могут показывать конкурс. Его прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте "Евровидения".

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  • Kalush Orchestra, Украина

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Kalush Orchestra, Украина

    По прогнозам букмекеров, группа Kalush Orchestra считалась фаворитом "Евровидения" еще до начала конкурса в Турине. Но дело не только в европейской солидарности с Украиной. В песне "Stefania" этой стране вновь удалось стильно соединить современную музыку с народной, а на сцене - украсить номер лаконичной, но выразительной графикой.

  • Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    В трехминутной мелодраме "Die Togheter" в исполнении Аманды Георгиади Тенфьорд на сцене в Турине обошлось без сложных технических трюков, которыми известны постановки на конкурсе грека Фокаса Евангелиноса. Новый греческий минимализм?

  • Моника Лю, Литва

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Моника Лю, Литва

    Французский шансон на литовском? Это возможно на "Евровидении" - в исполнении Моники Лю. Она буквально загипнотизировала зрителей плавными покачиваниями под песню "Sentimentai" и прической, напоминающей стрижку Мирей Матье.

  • Subwoolfer, Норвегия

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Subwoolfer, Норвегия

    Под звуки электро-попа норвежский коллектив предлагает накормить волка бананами: "Give that wolf a banana". Маски волков норвежцы на "Евровидении" не снимают и вовсю троллят публику и журналистов.

  • Мариус Беар, Швейцария

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Мариус Беар, Швейцария

    С голосом легендарного Луи Армстронга сравнивают низкий голос Мариуса Беара. Он исполнил в Турине джазовую балладу "Boys do cry". Но не все парни могут плакать так красиво, как спел представитель Швейцарии.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Евровидении-2022" Молдова не стала в очередной раз прибегать к покровительству Филиппа Киркорова. В итоге получилась зажигательная смесь фолка и рок-н-ролла на песню "Trenuletul" про поездку на поезде, идущем из Кишинева в Бухарест.

  • Роза Линн, Армения

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Роза Линн, Армения

    В 2021 году из-за войны за Нагорный Карабах Армения пропустила конкурс, но достойно вернулась с песней "Snap" в исполнении Розы Линн. Расстаться с любимым человеком далеко не так просто, как оборвать листки бумаги, которыми были оклеены декорации на сцене "Евровидения" во время исполнения ее песни.

  • S10, Нидерланды

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    S10, Нидерланды

    Сценическое имя S10 представительницы Нидерландов на конкурсе - производное от ее настоящего имени Стин. Гуглить S10 - зря тратить время: неизбежно попадаешь на описание мобильного телефона. Между тем композиция "De Diepte" (глубина) - напоминание о трудных временах, когда исполнительница страдала глубокой депрессией.

  • Маро, Португалия

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Маро, Португалия

    Название песни "Saudade, saudade" в исполнении Маро лучше всего отражает настроение многих композиций на "Евровидении-2022". В этом португальском слове есть все: тоска, ностальгия, меланхолия. Фаду - пожалуй, самый подходящий музыкальный жанр для таких эмоций.

  • Systur, Исландия

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Systur, Исландия

    Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно только, используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

    Автор: Андрей Бреннер


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Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

 

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