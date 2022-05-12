В Турине станут известны все финалисты "Евровидения-2022"

Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022" пройдет в Турине вечером в четверг, 12 мая. Он начнется в 22.00 по московскому времени. 18 участников разыграют последние десять путевок в финал "Евровидения". По данным букмекеров, фаворит этого этапа конкурса - представительница Швеции Корнелия Якобс. Хорошие шансы на выход в финал - у финской группы The Rasmus, исполнителей от Польши Охмана и Эстонии Стефана, сербской певицы Konstrakta и Шелдона Райли из Австралии, также участвующей в "Евровидении".

Другие участники финала "Евровидения-2022"

Первые 10 путевок в финал были разыграны 10 мая. В него, в частности, прошли главный фаворит нынешнего "Евровидения", украинская группа Kalush Orchestra, а также Роза Линн из Армении, Моника Лю из Литвы, Аманда Георгиади Тенфьорд от Греции, молдавский коллектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers.

Германии не требуется проходить через отборочное сито полуфиналов. Вместе с четырьмя другими крупнейшими донорами Европейского вещательного союза (организатора конкурса) - Великобританией, Италией, Испанией и Францией - немцы номинируют своего участника сразу в решающий тур "Евровидения". Россия и Беларусь в конкурсе не выступают. Россию отстранили от него на следующий же день после нападения на Украину. Участие Беларуси было приостановлено в 2021 году из-за нарушений правил "Евровидения". Это означает, что обе страны не могут показывать конкурс. Его прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте "Евровидения".

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