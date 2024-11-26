В Турции пересмотрят дело об убийстве фемактивистки из РФ

Суд в Турции отменил оправдательный приговор по делу об убийстве российской фемактивистки Анастасии Емельяновой. Дело направлено на новое рассмотрение.

Региональный суд в городе Эрзурум в Турции отменил оправдательный приговор гражданину Сирии Мохаммаду Низару Арнабеху, которого обвиняли в убийстве своей невесты - российской фемактивистки Анастасии Емельяновой. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает "Медиазона" со ссылкой на решение суда.

В документе, датированном 12 ноября, говорится, что апелляционная коллегия отправила дело на новое рассмотрение, поскольку сочла жалобу на оправдательный приговор обоснованной. По данным турецкого издания DHA, Арнабех вновь предстанет перед судом в январе 2025 года.

Смерть Анастасии Емельяновой

О смерти Анастасии Емельяновой стало известно в сентябре 2023 года, ее тело нашли в съемной квартире в Эрзуруме. По подозрению в убийстве задержали жениха Емельяновой, уроженца Сирии Мохаммада Низара Арнабеха, с которым она познакомилась в Турции. По версии обвинения, Арнабех избил Емельянову и порезал ей ногу осколком стекла, после чего та скончалась от кровопотери.

На этапе следствия жених Емельяновой неоднократно менял показания. Согласно первоначальному заявлению, он в ходе ссоры неумышленно толкнул Емельянову и та упала на стеклянный столик. Но потом Арнабех признался, что несколько раз ударил девушку в ногу осколком стекла. Еще позже он стал утверждать, что в тот вечер его вообще не было дома и что невесту он нашел в квартире уже мертвой, когда вернулся с работы.

Оправдание за недостатком улик

Первый уголовный суд Эрзурума в мае 2024 года вынес оправдательное решение в отношении Арнабеха. По словам стороны, представлявшей интересы семьи Емельяновой, основанием для оправдания стал "недостаток улик".

Адвокат семьи Бегюм Осма обжаловала решение в суде региона. Региональный суд Эрзурума полностью отменил решение первого суда, приняв во внимание "расположение и глубину раны погибшей", а также отметив, что "подсудимый, давший противоречивые показания, имел ключ от дома, где произошла смерть".

В России Анастасия Емельянова работала в проекте по борьбе с гендерным неравенством "Ребра Евы", участвовала в антивоенных акциях, а в Турции организовывала вечера писем политзаключенным. Она эмигрировала в 2022 году после российского вторжения в Украину.