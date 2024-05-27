Суд Турции оправдал обвиняемого в убийстве активистки из РФ

29-летнего сирийца обвиняли в убийстве россиянки Анастасии Емельяновой. В ходе расследования он часто менял показания. Прокуратура требовала для него пожизненный срок.

Первый уголовный суд турецкого города Эрзурум вынес оправдательный приговор гражданину Сирии Мохаммаду Низару Арнабеху, который был обвинен в убийстве своей невесты - российской фемактивистки Анастасии Емельяновой. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил Telegram-канал "Медиазона" со ссылкой на подругу погибшей Юлию Сафронову.

Тело 32-летней Емельяновой нашли в сентябре 2023 года в съемной квартире в Эрзуруме, куда она переехала со своим женихом, 29-летним Арнабехом. Мужчину обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, он избил Емельянову и порезал ей ногу осколком стекла, после чего девушка скончалась из-за потери крови. Прокуратура Турции требовала для Арнабеха пожизненного заключения.

Адвокат семьи Емельяновой Бегюм Осма выразила сожаление решением суда, пообещав воспользоваться своим правом на апелляцию, сообщает турецкое издание Gazete Duvar.

Жених Емельяновой сначала признался в убийстве, но затем все отрицал

В ходе расследования жених Анастасии Емельяновой неоднократно менял показания, отмечает "Медиазона". Сначала Арнабех заявил, что случилась ссора, в ходе которой он неумышленно толкнул Емельянову и та упала на стеклянный столик. Но потом мужчина признался, что несколько раз ударил девушку в ногу осколком стекла. Еще позже он стал утверждать, что в тот вечер его вообще не было дома и что невесту он нашел в квартире уже мертвой, когда вернулся с работы.

Адвокат семьи погибшей обнародовала заключение патологоанатома, где упоминались многочисленные повреждения мягких тканей и синяки на теле девушки.

В России Анастасия Емельянова работала в проекте по борьбе с гендерным неравенством "Ребра Евы", участвовала в антивоенных акциях, а в Турции организовывала вечера писем политзаключенным. Она эмигрировала в 2022 году после российского вторжения в Украину.