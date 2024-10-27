Фемицид в ФРГ: как защитить женщин от домашнего насилия?

Каждый день в Германии мужчина пытается убить нынешнюю или бывшую партнершу. И это очень часто удается. При этом в женских приютах, где жертвы домашнего насилия могут найти защиту, не хватает около 14 тысяч мест.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), в 2023 году 155 женщин были убиты в Германии своими настоящими или бывшими партнерами. Муж Дианы Б. (имя изменено) неоднократно угрожал ей убийством, рассказала она DW. На протяжении многих лет он избивал, душил и, наконец, нанес ей серьезные увечья. Поскольку ранее против него не было выдвинуто никаких обвинений, в суде он был признан впервые совершившим преступление и получил условный срок. Хотя суд по семейным делам запретил мужу приближаться к ней, Диана хочет сделать все возможное, чтобы он ее не нашел. Поэтому настоящее имя и местонахождение женщины не раскрывается.

Адвокат Коринна Веран-Ичерт (Corinna Wehran-Itschert) вспоминает другую пару с несколькими маленькими детьми. Несмотря на судебный запрет, мужчина более двух лет после развода постоянно преследовал молодую мать. "В конечном итоге он подкараулил женщину в коридоре дома - и убил ее. Это было ужасно", - говорит адвокат.

Не является отдельным преступлением

"Если женщин убивают за то, что они женщины, мы должны называть такое действие своим именем - это фемицид, - говорит федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser). - Эти убийства не должны рассматриваться как так называемые трагедии на фоне личных отношений или драмы на почве ревности". В Германии фемицид не является отдельным уголовным преступлением; виновные могут быть осуждены за убийство или непредумышленное убийство.

Акция против фемицида в Ганновере Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Федеральный министр по делам семьи Лиза Паус (Lisa Paus) недавно напомнила, что каждый второй день в Германии партнер или бывший партнер убивает женщину. "Нам нужен не только пакет мер безопасности против террористов с ножами, но и профилактика и защита женщин от насилия". Министр разработала проект закона о помощи пострадавшим от насилия, но он застрял в процессе согласования между министерствами. "Вы объявили в коалиционном соглашении, что создадите закон для лучшей защиты тех, кто пострадал от насилия. Без него люди будут продолжать умирать. Жизни людей будут разрушаться - потому что им отказывают в защите, в которой они так остро нуждаются!" - говорится в экстренном обращении к правительству, которое подписали различные общественные организации и более 30 000 граждан Германии.

Женские приюты: не хватает мест и денег

В Германии не хватает около 14 000 мест для женщин и детей в женских приютах, необходимых в соответствии со Стамбульской конвенцией Совета Европы о защите женщин от насилия. Исследование показало, что на эти цели выделяется слишком мало средств: лишь 300 млн евро вместо рекомендованных 1,6 млрд. евро расходов на профилактику и защиту от насилия ежегодно.

Решение о добровольном финансировании каждая федеральная земля и каждый местный орган власти принимают самостоятельно. Александра Найзиус (Alexandra Neisius) не согласна с таким подходом. Она руководит женским приютом в Кобленце, где нашли помощь Диана Б. и ее дети. При населении в 115 тысяч человек городу необходимо 11-12 подобных приютов, а их всего семь. Как результат - многим женщинам приходится отказывать. По словам Найзиус, когда она дает объявление о наличии свободного места на портале Frauenhaussuche ("Поиск приюта для женщин"), претендентка на него находится в течение одного-двух часов.

Полиция: "Мы должны действовать"

Женское убежище в Кобленце успешно подало заявку на получение специального финансирования для расширения и перестройки. Здесь появятся две новые семейные комнаты и комната для экстренных случаев. Деньги на дополнительный персонал пока не утверждены, но они срочно нужны для консультаций по социально-правовым вопросами.

Жертвам домашнего насилия в Германии сложно найти приют Фото: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

В пунктах неотложной помощи полиция или ведомства по делам молодежи могут на короткий срок разместить женщин, которым угрожает опасность. Некоторые женщины вызывают полицию, другие приходят сами с детьми и вещами, потому что боятся своего партнера, рассказывает Габриэле Слабениг (Gabriele Slabenig), отвечающая в полиции Кобленца за борьбу с домашним насилием: "За каждым случаем стоит реальная угроза. Мы должны принимать меры". Ежегодно она рассматривает 150-200 случаев домашнего насилия над женщинами и отслеживает случаи повышенной опасности.

"Все больше женщин приходят и говорят: мне нужна защита, я не могу вернуться домой, меня бьют, мне грозит смерть", - говорит Слабениг. Проблема в том, что женские приюты редко можно найти поблизости и быстро. В некоторых случаях полиция Кобленца отвозит женщин за 200-300 км. Эксперты проверяют их мобильные телефоны, чтобы удалить программы слежения.

Женщинам приходится платить за место в приюте

Руководитель женского приюта Найзиус критикует и тот факт, что женщинам приходится самим оплачивать проживание в приюте, если они не имеют права на социальные пособия. Общенациональная статистика женских приютов показывает, что в ситуацию, когда они подвергаются насилию, возвращаются прежде всего те женщины, которым приходится самим оплачивать свое проживание.

В проекте закона о помощи жертвам насилия, имеющемся в распоряжении DW, говорится о непреложном "праве на защиту и юридическую консультацию", которые всем жертвам должны предоставляться бесплатно. Эта норма должна заставить Германию создать и финансировать достаточное количество мест в приютах.

Выход из замкнутого круга страха и насилия

Диане Б. повезло. В последний раз, когда муж избил ее, она смогла вырваться, истекая кровью добежать до ближайшего магазина, где ее защитили находившиеся там мужчины. После сложной челюстно-лицевой операции и пребывания в больнице ей и ее детям предоставили комнату в женском приюте. Его адрес не разглашается, за входом следят камеры. После долгих лет насилия и страха они смогли обрести здесь покой. Диана улыбается, рассказывая, с каким уважением к ней здесь относились.

Насилие в отношении женщин встречается во всех социальных группах. Доля мигранток в женском приюте выше, потому что они нуждаются в большей поддержке. "У них часто нет семьи, которая могла бы им помочь, они плохо владеют немецким языком и не знают правовых норм", - говорит Найзиус.

"Пожалуйста, уйдите ради детей".

Муж неоднократно страшно избивал Диану, а потом обещал больше никогда этого не делать. Она хотела сохранить семью для своих детей. Как отмечает Александра Найзиус, такое поведение типично для многих матерей, но она настаивает, что это в корне неправильный подход. "Дети, которым приходится наблюдать насилие над матерью, - это все равно что дети, которые пережили насилие над собой", - предупреждает адвокат по семейным делам Веран-Ичерт. Одна из опасностей - подражание. "Либо сын, как и муж, начинает бить или вести себя как мачо, либо дочь становится жертвой", - указывает юристка.

Граффити против фемицида Фото: Schoening/picture alliance

В женском приюте в Кобленце социальные психологи учат детей ненасилию. Александра Найзиус обращается к женщинам, которые хотят остаться с мужьями из-за детей: "Пожалуйста, уходите ради детей".

Диана Б. больше не хочет видеть своего мужа. Никогда. Она признает, что оставаться с ним ради детей было ошибкой: "Если мне будет плохо, то и моим детям будет плохо". Она учит свою дочь, что нужно немедленно уходить от мужчины, если он не уважает ее и тем более - бьет.

Надеяться на то, что мужчина, регулярно проявляющий жестокость, исправится, - неправильный подход, подтверждает руководительница женского приюта Александра Найзиус. "Это не прекратится само собой", - утверждает она.

Диана Б. пробыла в женском приюте в Кобленце восемь месяцев. Она покинула его, получив моральную и психологическую поддержку, и построила новую жизнь для себя и своих детей на новом месте. Она выжила - сотни женщин погибли.