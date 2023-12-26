  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Политика

В Турции комиссия парламента одобрила прием Швеции в НАТО

Александра Иванова
26 декабря 2023 г.

Следующим шагом на пути к одобрению Турцией заявки Швеции на членство в НАТО станет голосование Генассамблеи турецкого парламента по этому вопросу.

https://p.dw.com/p/4aaxj
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне логотипа НАТО (фото из архива)
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: Gabriel Bouys/AFP

Комиссия по иностранным делам парламента Турции во вторник, 26 декабря, одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО.

Следующим шагом должно стать голосование Генеральной ассамблеи турецкого парламента по этому вопросу. Как сообщает агентство Reuters, соответствующий законопроект уже был передан ей на рассмотрение.

Между тем глава комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай предупредил, что скорого голосования Генассамблеи турецкого парламента по заявке Швеции на вступление в НАТО ожидать не стоит. Дату этого голосования предстоит назначить спикеру Генассамблеи, уточнил он, выступая перед журналистами.

Путь Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину. Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Прием Швеции в НАТО пока не одобрен Турцией и Венгрией.

Поначалу Анкара отказывалась одобрить заявку Стокгольма, обвиняя Швецию в "поддержке террористов". "Террористами" Турция считает, в частности, проживающих в Швеции курдских активистов и добивается от Стокгольма более жесткого курса в их отношении.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Великому национальному собранию (турецкому парламенту) заявку Швеции на рассмотрение, поставив подпись под этим документом.

Смотрите также:

Глава МИД Швеции о пути в НАТО и войне Израиля против ХАМАС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как страны НАТО готовятся к противостоянию с Россией в Арктике (28.08.2023)

Как страны НАТО готовятся к противостоянию с Россией в Арктике (28.08.2023)

Страны НАТО проводят учения ВВС в Арктике. В Норвегии пилоты отрабатывают бой один-на-один на близкой дистанции. В НАТО обеспокоены растущим влиянием России в регионе. Финляндия недавно присоединилась к НАТО, а Швеция ведет переговоры о вступлении. Сейчас у России больше военных баз в Арктике, чем у НАТО. Истребители НАТО регулярно перехватывают самолеты РФ в своем воздушном пространстве.
Конфликты28 августа 2023 г.02:40 мин.
external

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО. Ходорковский о конце войны и Путина. DW Новости (20.04.23)

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО. Ходорковский о конце войны и Путина. DW Новости (20.04.23)

Неожиданная новость из Киева: темой июльского саммита НАТО в Вильнюсе будет не только вступление в альянс Швеции, но и дискуссия о членстве в НАТО Украины. Об этом заявил в украинской столице 20 апреля Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО прибыл в Украину с необъявленным визитом, первым с начала полномасштабного вторжения России. О чем заявили Столтенберг и Зеленский?
20 апреля 2023 г.30:09 мин.