В Тюрингии оцифруют памятники на еврейских кладбищах (фото)

Нордхаузен • История евреев в Германии насчитывает 1700 лет. Важными памятниками и источниками информации о жизни немецких евреев, в частности, являются исторические кладбища - от небольших около маленьких городов или других поселений до известных далеко за пределами страны. Например, в Вормсе находится самое старое из сохранившихся на своем изначальном месте еврейских кладбищ Европы. Всего в Германии их насчитывается около двух тысяч.

Эта фотография агентства dpa была сделана в тюрингском районе Нордхаузен, где в Высшей школе прикладных наук (Hochschule Nordhausen) сейчас приступили к осуществлению проекта по созданию трехмерных цифровых копий памятников на здешних еврейских кладбищах - в городах Блайхероде, Эльрихе и районном центре - Нордхаузене.

В рамках проекта будут составлены точные карты и отсканировано около 670 надгробий. Специальные технологии даже позволят восстановить некоторые уже почти нечитаемые надписи. После завершения проекта все результаты в виде цифрового архива будут доступны в интернете, а также в библиотеках, музеях и архивах, включая переводы надписей и разные документы - например, вырезки из старых газет и сведения из адресных книг.

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